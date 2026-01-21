ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η ΕΕ εξετάζει την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Παράλληλα, εκφράστηκε η πλήρης αλληλεγγύη προς τους διαδηλωτές

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την Τρίτη (20/1) ότι η ΕΕ σκοπεύει να αυστηροποιήσει κάποιες από τις κυρώσεις και να επιβάλει πρόσθετες σε βάρος του Ιράν.

Η συγκεκριμένη απόφαση, αν ληφθεί, θα αποτελέσει απάντηση στη «βάναυση καταστολή» των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Αλληλεγγύη της Ευρώπης στους διαδηλωτές του Ιράν

Η ίδια εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρώπης στους διαδηλωτές που «διακινδυνεύουν τη ζωή τους» απαιτώντας «ελευθερία για τους ίδιους και τις μελλοντικές γενιές».

Παράλληλα, υπενθυμίζοντας πως «η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν», η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ: «προτείνουμε απαγόρευση πρόσθετων εξαγωγών κρίσιμων τεχνολογιών για drones και πυραύλους».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμπληρώνει πως, μαζί με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, «προετοιμάζουμε επίσης νέες κυρώσεις ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και βίαιη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Ανήλικη μεταξύ των συλληφθέντων διαδηλωτών καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση

Διεθνή / Ιράν: Ανήλικη μεταξύ των συλληφθέντων διαδηλωτών κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από τις Αρχές

Δύο άτομα που συνελήφθησαν, εκ των οποίων μία16χρονη, κατήγγειλαν σε οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΙΣΡΑΗΛ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Διεθνή / Το Ισραήλ κατεδαφίζει εγκατάσταση υπηρεσίας του ΟΗΕ για Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ιερουσαλήμ

Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη σύγκρουση του Ισραήλ με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, την οποία η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορεί για διασυνδέσεις με τη Χαμάς.
THE LIFO TEAM
 
 