Η ΕΕ εξετάζει την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε την Τρίτη (20/1) ότι η ΕΕ σκοπεύει να αυστηροποιήσει κάποιες από τις κυρώσεις και να επιβάλει πρόσθετες σε βάρος του Ιράν.

Η συγκεκριμένη απόφαση, αν ληφθεί, θα αποτελέσει απάντηση στη «βάναυση καταστολή» των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Αλληλεγγύη της Ευρώπης στους διαδηλωτές του Ιράν

Η ίδια εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ευρώπης στους διαδηλωτές που «διακινδυνεύουν τη ζωή τους» απαιτώντας «ελευθερία για τους ίδιους και τις μελλοντικές γενιές».

Europe stands in full solidarity with the brave women and men of Iran who are risking their lives to demand freedom for themselves and future generations.



The EU has already imposed far-reaching sanctions on Iran for human rights abuses, nuclear proliferation, and its support… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2026

Παράλληλα, υπενθυμίζοντας πως «η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν», η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ: «προτείνουμε απαγόρευση πρόσθετων εξαγωγών κρίσιμων τεχνολογιών για drones και πυραύλους».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμπληρώνει πως, μαζί με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, «προετοιμάζουμε επίσης νέες κυρώσεις ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και βίαιη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς».

