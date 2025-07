Ιράκ: Πενήντα νεκροί και τραυματίες σε φωτιά σε εμπορικό κέντρο

Περίπου 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν στην φωτιά που εκδηλώθηκε σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουτ, στο ανατολικό Ιράκ, έκαναν σήμερα γνωστό τα επίσημα ιρακινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον κυβερνήτη της επαρχίας Ουασίτ.

«Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε περίπου 50 ανθρώπους, νεκρούς και τραυματίες, στην τραγική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σ' ένα εμπορικό κέντρο» αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ, δήλωσε ο κυβερνήτης Μοχάμεντ αλ-Μιγιάχι στο επίσημο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

🚨 🇮🇶 | Dozens of casualties reported in fire at hypermarket in al-Kut, Iraq pic.twitter.com/V73Gf8BmY9

Families of Wasit hypermarket victims await the fate of their loved ones#Iraq_News #KUT #fireaccident pic.twitter.com/IZvzUBKE7B