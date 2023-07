Ιράκ: Μαζική εισβολή στην πρεσβεία της Σουηδίας για το κάψιμο του Κορανίου

Οργισμένη εισβολή διαδηλωτών σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην πρεσβεία της Σουηδίας στο Ιράκ.

Αφορμή για την εισβολή υπήρξε η πληροφορία πως ο ίδιος Ιρακινός που έκαψε το Κοράνι στο τζαμί της Στοκχόλμης στα τέλη Ιουνίου σχεδιάζει να κάνει το ίδιο έξω από την πρεσβεία του Ιράκ στη Στοκχόλμη σήμερα το απόγευμα. Μάλιστα η άδεια για τη δημόσια συγκέντρωση με το κάψιμο του Κορανίου δόθηκε από την αστυνομία. Σύμφωνα με την αίτηση, θα καούν τόσο το Κοράνι όσο και η ιρακινή σημαία.

Η πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη πυρπολήθηκε τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργάνωσαν υποστηρικτές του θυελλώδους σιίτη θρησκευτικού ηγέτη Μοκτάντα Σαντρ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, καθώς αναμένεται να γίνει στη Στοκχόλμη νέα καύση αντιτύπου του Κορανίου.

Υψωνόταν στήλη καπνού από το κτιριακό συγκρότημα όπου βρίσκεται η πρεσβεία της Σουηδίας, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή. Είχαν αναπτυχθεί μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της ιρακινής αστυνομίας, που χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση και ηλεκτροφόρα γκλομπ για να απωθήσουν διαδηλωτές, οι οποίοι πέταγαν πέτρες κατά των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Το προσωπικό της πρεσβείας είναι «ασφαλές», διαβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών στη Στοκχόλμη. «Είμαστε ενήμεροι για την κατάσταση. Το προσωπικό της πρεσβείας μας είναι ασφαλές και το υπουργείο βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία μαζί του», πρόσθεσε.

Καταδικάζοντας την επίθεση εναντίον της πρεσβείας της, η σουηδική διπλωματία θύμισε πως οι ιρακινές αρχές έχουν την ευθύνη για την προστασία των διπλωματικών αποστολών όσο και του προσωπικού τους.

Στην ιρακινή πρωτεύουσα, οχήματα της πολιτικής προστασίας βρίσκονταν επιτόπου για να σβήσουν τη φωτιά, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος. Ορισμένοι διαδηλωτές κράδαιναν αντίτυπα του Κορανίου, άλλοι κράταγαν πορτρέτα του Μοχάμεντ Σαντρ, σιίτη ιεροκήρυκα και πατέρα του Μοκτάντα Σαντρ.

Η έφοδος στη σουηδική πρεσβεία στην ιρακινή πρωτεύουσα έγινε μερικές ώρες αφού η αστυνομία της Σουηδίας ενέκρινε μίνι-συγκέντρωση αργότερα σήμερα στη Στοκχόλμη. Ο οργανωτής της, ιρακινός πρόσφυγας, που ονομάζεται Σαλουάν Μομίκα, επιβεβαίωσε μέσω Facebook πως σκοπεύει να κάψει ξανά αντίτυπο του Κορανίου και ιρακινή σημαία μπροστά στην πρεσβεία του Ιράκ στη Σουηδία.

«Κινητοποιηθήκαμε για να καταγγείλουμε την καύση του Κορανίου», είπε διαδηλωτής, ο Χασάν Άχμεντ. «Απαιτούμε η σουηδική κυβέρνηση και η ιρακινή κυβέρνηση να σταματήσουν κάθε πρωτοβουλία αυτού του τύπου, πρόσθεσε.

Hundreds of people stormed Sweden’s embassy in Baghdad, Iraq and burned it down yesterday after another Quran was burnt in Sweden. Sweden’s NATO membership still hasn’t been ratified by Turkey. The turmoil is putting the membership in danger. pic.twitter.com/ebDBpwpGrI

«Δεν περιμέναμε το πρωί, εισβάλαμε το ξημέρωμα, πυρπολήσαμε την πρεσβεία της Σουηδίας», προτού αρχίσει να φωνάζει ασταμάτητα «Μοκτάντα», το όνομα του σιίτη ιεροκήρυκα.

Άλλος διαδηλωτής, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε πως «τα παιδιά του σαντριστικού ρεύματος» αντέδρασαν στην άδεια που δόθηκε ξανά στον Σαλουάν Μομίκα «να διαδηλώσει και να κάψει το Κοράνι» στη σουηδική πρωτεύουσα.

Το ιρακινό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε «με τον πιο σθεναρό τρόπο» την πυρπόληση της πρεσβείας της Σουηδίας στη Βαγδάτη, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να διενεργήσουν «επείγουσα έρευνα».

«Η ιρακινή κυβέρνηση ανέθεσε στις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας να διενεργήσουν επείγουσα έρευνα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να χυθεί φως στις περιστάσεις του γεγονότος και να ταυτοποιηθούν και να λογοδοτήσουν οι δράστες», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της ιρακινής διπλωματίας.

Baghdad: Demonstrators stormed the Swedish embassy due to the announced burning of the Koran

Hundreds of demonstrators stormed the Swedish embassy in the center of Baghdad, the capital of Iraq, this morning, jumping over the walls and lighting fires as a sign of protest against… pic.twitter.com/6vEnywb1F3