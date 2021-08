Έχουν περάσει πάνω από 90 χρόνια από τότε που η Βιρτζίνια Όλιβερ ξεκίνησε να ψαρεύει αστακούς στα νερά του Μέιν, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Σήμερα, στα 101 της, δεν δείχνει ακόμη αποφασισμένη να βγει στη σύνταξη.

Η υπεραιωνόβια γυναίκα είναι η γηραιότερη επαγγελματίας αλιέας αστακών στο Μέιν – ενδεχομένως και σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με τους ντόπιους ιστορικούς.

Τρεις ημέρες την εβδομάδα η Βιρτζίνια –«Τζίνι» για τους φίλους της– βγαίνει στη θάλασσα μαζί με τον γιο της, τον 78χρονο Μαξ, που την βοηθά να κυβερνά το πλοίο. «Θα το κάνω μέχρι να πεθάνω. Ο κόσμος με ρωτάει, γιατί το κάνω; Επειδή το θέλω. Είμαι αρκετά ηλικιωμένη για να είμαι αφεντικό του εαυτού μου», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι φίλοι της την αποκαλούν Τζίνι, για τους υπόλοιπους είναι «η κυρία με τους αστακούς». Ζει στο Ρόκλαντ, μια κωμόπολη του Μέιν και κατοικεί ακόμη στο δρόμο όπου γεννήθηκε.

«Η Τζίνι αποτελεί έμπνευση», είπε ο Ντέιβιντ Κούζενς, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αλιέων Αστακού του Μέιν. «Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, η Τζίνι πάντα ψάρευε, προφανώς», πρόσθεσε.

At 101, Virginia Oliver lobsters her 200 pots in the waters off of Rockland usually 3 days a week. Her sea legs aren't as steady as they used to be but she might be more at ease on a rocking boat than possibly anywhere else. #OldPeopleAreCool @linkedsenior https://t.co/nAgO69iZgl pic.twitter.com/Qw2tVL6VTW