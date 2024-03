ΗΠΑ: Πραγματοποίησαν την πρώτη ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα με C-130

Την πρώτη ρίψη ρίψη εφοδίων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, πραγματοποίησαν νωρίτερα σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Όπως μετέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι θέλησαν παράλληλα να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, οι ρίψεις των φορτίων της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας έγιναν από τρία μεταγωγικά αεροσκάφη C-130. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περισσότερα από 30.000 γεύματα ρίχτηκαν με αλεξίπτωτο από τα τρία στρατιωτικά αεροπλάνα.

Αμερικανικές πηγές δήλωσαν στο CBS, πως αυτή η ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, ήταν η πρώτη από τις πολλές που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Την Παρασκευή υποσχέθηκε να εντείνει τη βοήθεια προς τη Γάζα μετά τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων που αναζητούσαν βοήθεια από μια αυτοκινητοπομπή την Πέμπτη. Τα αεροπλάνα έριξαν «συνολικά 66 δέσμες με γεύματα χωρίς χοιρινό» το απόγευμα του Σαββάτου, δήλωσε αξιωματούχος στο AFP.

The U.S. Air Forces Central Command has just conducted its First Round of Humanitarian Airdrops into the Gaza Strip, with 3 C-130 Transport Aircraft flying at Low Altitude dropping upwards of 66 Pallets containing 38,000 Meals for the Palestinian Population. pic.twitter.com/PXBncWuQhj