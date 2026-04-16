ΗΠΑ: Ο πρώην αναπληρωτής κυβερνήτης Τζάστιν Φέρφαξ σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Ο πρώην αναπλωρωτής κυβερνήτης της Βιρτζίνια, των ΗΠΑ, Τζάστιν Φέρφαξ, πέθανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης από αυτοτραυματισμό με πυροβολισμό, αφού πρώτα σκότωσε τη σύζυγό του, σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Φέρφαξ.

Ο Φέρφαξ και η σύζυγός του, Σερίνα, βρίσκονταν σε διαδικασία περίπλοκου διαζυγίου, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της κομητείας, Κέβιν Ντέιβις.

Η δολοφονία στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ

Ο αρχηγός της αστυνομίας μίλησε στους δημοσιογράφους το πρωί της Πέμπτης.

April 16, 2026

Δύο έφηβα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι όταν συνέβη το περιστατικό, ανέφερε ο Ντέιβις.

Ο Φέρφαξ υπηρέτησε ως αναπληρωτής κυβερνήτης υπό τον κυβερνήτη Ραλφ Νόρθαμ, έναν Δημοκρατικό, από το 2018 έως το 2022.

Δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για το μοιραίο περιστατικό.

Με πληροφορίες από The Wall Street Journal

