Φωκίδα: Λύκος επιτέθηκε σε κτηνοτρόφο - «Θα μου έκανε ζημιά, ήταν τεράστιο»

Επίθεση από λύκο δέχτηκε κτηνοτρόφος στη Φωκίδα, συγκεκριμένα στη Μαγούλα, καθώς έβοσκε το κοπάδι της.

«Εγώ φώναζα για να μην κάνει ζημιά στα ζώα, κι αυτό επιτέθηκε σε εμένα», αναφέρει η κ. Ανθούλα Καραδήμα.

«Το χτυπούσα με τη μαγκούρα κι αυτό δεν γύριζε πίσω με τίποτα... όλο αυτό κράτησε ένα δεκάλεπτο. Ευτυχώς δεν έχασα τη ψυχραιμία μου, και δεν έτρεξα ή δεν έπεσα κάτω», δήλωσε η ίδια, μιλώντας στο Nafpaktianews.

Σύμφωνα με την κ. Ανθούλα το ζώο ήταν τεράστιο και έμοιαζε «με σκυλί λυσσασμένο».

«Εγώ έχω 35 χρόνια εδώ με τα ζώα, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει», τόνισε η ίδια.

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό.

