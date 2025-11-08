ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Μητέρα τεσσάρων παιδιών έπεσε νεκρή από πυροβολισμό αφού πήγε να καθαρίσει το λάθος σπίτι

Ένας από τους δύο ενοίκους του σπιτιού άνοιξε πυρ καθώς νόμιζε πως πρόκειται για ληστή

LifO Newsroom
Φωτογραφία: Χ
Αστυνομικοί στην Ιντιάνα των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την προκαταρκτική έρευνά τους για τον θάνατο καθαρίστριας, η οποία πήγε σε λάθος διεύθυνση και χτυπήθηκε στο κεφάλι από σφαίρα.

Ένας από τους δύο ενοίκους του σπιτιού πυροβόλησε  πίσω από την πόρτα, καθώς νόμιζε ότι πρόκειται για εισβολέα.

Τα ευρήματα της αστυνομικής διεύθυνσης του Γουάιτσταουν διαβιβάστηκαν επίσημα στο γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Μπουν, για να αποφασιστεί αν θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στο τραγικό περιστατικό, που εκτυλίχθηκε την Τετάρτη.

Ο εισαγγελέας, ο Κεντ Ίστγουντ, τόνισε σε μέσα ενημέρωσης ότι την υπόθεση περιπλέκει νομικό δόγμα στην Ιντιάνα, που αναγνωρίζει στους κατοίκους της πολιτείας δικαίωμα να κάνουν χρήση βίας, ακόμη και θανατηφόρας βίας σε κάποιες περιπτώσεις, για να προστατευτούν από εισβολείς στα σπίτια τους.

Το θύμα ονομαζόταν Maria Florinda Rios Perez κι ήταν 32 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία· τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ήταν μετανάστρια από τη Γουατεμάλα και μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Η Maria Florinda Rios Perez/Φωτογραφία: X

Χτυπήθηκε στο κεφάλι από σφαίρα που έριξε ένας από τους δυο ενοίκους του σπιτιού πίσω από την πόρτα, όταν η Perez και ο σύζυγός της έφθασαν εκεί πριν από τα ξημερώματα, εξήγησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζον Τζάρκας.

Οι ένοικοι του σπιτιού είχαν ήδη τηλεφωνήσει στην άμεση δράση, για να αναφέρουν πιθανή διάρρηξη σε εξέλιξη.

Αστυνομικοί που έφθασαν επιτόπου βρήκαν την 32χρονη θανάσιμα τραυματισμένη και συμπέραναν πως το θύμα και ο σύζυγός του ήταν «μέλη συνεργείου καθαριότητας που έφθασε από λάθος σε άλλη διεύθυνση».

Δεν βρέθηκε κανένα τεκμήριο ότι έγινε απόπειρα διάρρηξης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο σύζυγος του θύματος, ο Mauricio Velásquez, δήλωσε στην εφημερίδα Indianapolis Star ότι ο ίδιος και η σύζυγός του πίστευαν πως βρίσκονταν στη σωστή διεύθυνση και το έλεγξαν δυο φορές προτού πλησιάσουν στο σπίτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο Velásquez είπε πως το ζευγάρι στεκόταν στη βεράντα του σπιτιού κι έψαχνε το κλειδί για να μπει, όταν δέχτηκε πυρά.

Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία των κατοίκων του σπιτιού, ούτε του προσώπου που τράβηξε τη σκανδάλη, χαρακτηρίζοντας την έρευνα «περίπλοκη, λεπτή και εξελισσόμενη».

Οι περιστάσεις του φόνου θυμίζουν κι άλλες υποθέσεις των τελευταίων χρόνων στις ΗΠΑ, στις οποίες ιδιοκτήτες σπιτιών άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που πήγαν σε λάθος διευθύνσεις διότι νόμιζαν πως ήταν εισβολείς.

Ο κομητειακός εισαγγελέας που ανέλαβε την εξέταση της υπόθεσης στη Γουάιτσταουν θα χρειαστεί να λάβει υπόψη τοπικό νόμο στην Ιντιάνα ο οποίος επιτρέπει σε κατοίκους μέσα στα σπίτια τους να κάνουν χρήση δυνητικά θανατηφόρας βίας για να αμυνθούν αν έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν πως απειλούνται από εισβολέα.

