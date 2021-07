Οι αρχές της Μινεσότα απηύθυναν έκκληση στους ιδιοκτήτες ενυδρείων να μην απελευθερώνουν τα χρυσόψαρά τους σε λίμνες καθώς η επιθετική αύξηση του πληθυσμού τους απειλεί τα οικοσυστήματα.



Όπως προειδοποιούν οι αρχές του Μπέρνσβιλ, τα οικόσιτα χρυσόψαρα που έχουν απελευθερωθεί σε λίμνες της περιοχής, έχουν πολλαπλασιαστεί με τέτοιο ρυθμό ώστε προκάλεσαν χάος στα ντόπιοι είδη.

«Παρακαλείσθε να μην αφήνετε τα κατοικίδια χρυσόψαρά σας σε λίμνες. Πολλαπλασιάζονται πολύ περισσότερο απ΄όσο νομίζετε και συμβάλλουν στην επιδείνωση της ποιότητας του νερού, μολύνοντας τα ιζήματα του βυθού και ξεριζώνοντας τη λιμναία χλωρίδα» αναφέρει το Tweet τού δήμου.

Please don't release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2