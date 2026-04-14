Νορβηγία: Λεωρφορείο έκλεψε 14χρονος και ταξίδεψε έως τη Σουηδία

Άγνωστες παραμένουν οι αιτίες που οδήγησαν τον έφηβο στη συγκεκριμένη πράξη

Ένας 14χρονος στη Νορβηγία φέρεται να έκλεψε λεωφορείο από εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών και να διένυσε περίπου 200 χιλιόμετρα, φτάνοντας μέχρι τη Σουηδία, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η νορβηγική αστυνομία.

Η εταιρεία αντιλήφθηκε την κλοπή νωρίς το πρωί και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, ενώ κατάφερε να εντοπίσει το όχημα στη γειτονική χώρα αξιοποιώντας δορυφορική τεχνολογία.

Το λεωφορείο εντοπίστηκε τελικά κοντά στην πόλη Γκέτεμποργκ, στη νοτιοδυτική Σουηδία, όπου η σουηδική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του εφήβου.

Σύμφωνα με τις αρχές, νορβηγοί αξιωματούχοι κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων θα βρεθούν στη Σουηδία για να τον παραλάβουν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της πράξης του.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Ρούνε Ισάκσεν, δήλωσε στο νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK ότι ο 14χρονος πραγματοποίησε το ταξίδι μόνος του, αφού είχε αφαιρέσει το λεωφορείο από περιοχή στο Βέστμπι, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Όσλο.

Υπενθυμίζεται ότι σε παρόμοιο περιστατικό στη Γερμανία, ένας 15χρονος είχε κλέψει λεωφορείο με σκοπό να μεταφέρει την κοπέλα του στο σχολείο, σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων.

