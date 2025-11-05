ΗΠΑ: Το κυβερνητικό shutdown είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών 

Η αμερικανική κυβέρνηση παραμένει κλειστή για 36η συνεχόμενη ημέρα, στη μεγαλύτερη σε διάρκεια διακοπή λειτουργίας στην ιστορία των ΗΠΑ. Το λεγόμενο shutdown ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, έπειτα από την αποτυχία του Κογκρέσου να καταλήξει σε νέα συμφωνία χρηματοδότησης. Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι, ενώ εκατομμύρια πολίτες στερούνται βασικές κρατικές υπηρεσίες.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται σε παρατεταμένο αδιέξοδο, χωρίς να διαφαίνεται άμεσος συμβιβασμός. Ωστόσο, ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, John Thune, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία. «Η διαίσθησή μου λέει πως πλησιάζουμε σε μια έξοδο από το αδιέξοδο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το προηγούμενο ρεκόρ διάρκειας shutdown είχε σημειωθεί το 2019, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, και είχε διαρκέσει 35 ημέρες.

Shutdown στις ΗΠΑ: Οι συνέπειες για εργαζομένους και πολίτες

Από την αρχή της κρίσης, χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν χάσει μισθούς, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για προβλήματα στις αερομεταφορές. Περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται χωρίς αμοιβή, γεγονός που, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Sean Duffy, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινό κλείσιμο τμημάτων του αμερικανικού εναέριου χώρου. «Αν βρεθούμε σε αυτή τη θέση μια εβδομάδα από τώρα, θα υπάρξει χάος: καθυστερήσεις, ακυρώσεις, ίσως και κλείσιμο περιοχών του εναέριου χώρου», προειδοποίησε.

Παράλληλα, οι πιο ευάλωτοι πολίτες πλήττονται σοβαρά. Ένα στα οκτώ νοικοκυριά στις ΗΠΑ βασίζεται στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP, όμως μόνο μέρος των επιδοτήσεων έχει καταβληθεί αυτόν τον μήνα λόγω έλλειψης κονδυλίων.

Αρχικά, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι δεν θα υπάρξουν πληρωμές τον Νοέμβριο, ωστόσο δικαστική απόφαση διέταξε την αξιοποίηση αποθεματικών για προσωρινή ενίσχυση των δικαιούχων. Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε, δηλώνοντας στο Truth Social ότι τα επιδόματα θα επανέλθουν μόνο «όταν οι Ριζοσπάστες Δημοκρατικοί ανοίξουν ξανά την κυβέρνηση».

Ανεπιτυχείς ψηφοφορίες και προσπάθειες συμβιβασμού

Η Γερουσία, όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικανοί, έχει αποτύχει επανειλημμένα να περάσει το ίδιο προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης. Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε η 14η αποτυχημένη ψηφοφορία, με αποτέλεσμα 54 υπέρ και 44 κατά.

Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Σεπτέμβριο, αλλά οι Δημοκρατικοί αρνούνται να το στηρίξουν χωρίς επέκταση των επιδοτήσεων υγείας για χαμηλά εισοδήματα, ένα αίτημα που οι Ρεπουμπλικανοί χαρακτηρίζουν άσχετο με τον προϋπολογισμό.

Ο Thune παραδέχθηκε ότι ακόμη κι αν υπάρξει συμφωνία, το αρχικό σχέδιο χρηματοδοτεί τη λειτουργία της κυβέρνησης μόνο έως τις 21 Νοεμβρίου, μία ημερομηνία που πλέον «δεν έχει νόημα». «Αν δεν δούμε πρόοδο μέσα στις επόμενες ημέρες, δύσκολα θα προλάβουμε να καταλήξουμε σε κάτι πριν από το τέλος της εβδομάδας», σημείωσε.

Ελπίδες για συμφωνία πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών

Τις τελευταίες ημέρες, ορισμένοι μετριοπαθείς βουλευτές και από τα δύο κόμματα δηλώνουν έτοιμοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, ελπίζοντας σε συμβιβασμό πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 27 Νοεμβρίου.

Παρά τα σημάδια κινητικότητας, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να μετρά ζημιές και απλήρωτους εργαζομένους, καθώς το μακροβιότερο κυβερνητικό shutdown των ΗΠΑ δεν δείχνει ακόμη να φτάνει στο τέλος του.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει στο μισό την επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς