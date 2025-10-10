ΔΙΕΘΝΗ
Shutdown στις ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων - Τι σημαίνει αυτό για την κυβέρνηση

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι επιρρίπτουν την ευθύνη για το shutdown, οι μεν στους δε

«Ξεκίνησε η μείωση προσωπικού» λόγω του shutdown ανακοίνωσε σήμερα, μέσω της πλατφόρμας X, ο διευθυντής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ρας Βόουτ.

Αυτό σημαίνει πως άρχισε η απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω της δημοσιονομικής παράλυσης του κράτους.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε από την 1η Οκτωβρίου να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, λόγω του shutdown για το οποίο Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι επιρρίπτουν οι μεν στους δε την ευθύνη.

Εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης, έχουν τεθεί σε υποχρεωτική αργία εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε τομείς που δεν θεωρούνται απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία της χώρας.

Shutdown στις ΗΠΑ: Θα απολυθεί «σημαντικός αριθμός» εργαζομένων

Το Γραφείο του Βόουτ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα απολυθεί «σημαντικός αριθμός» εργαζομένων, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς ή να διευκρινίσει ποιες υπηρεσίες θα επηρεαστούν.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι υπάλληλοί του έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης, κάτι που αποτελεί «συνέπεια του shutdown της κυβέρνησης από τους Δημοκρατικούς», όπως υποστήριξε.

Οι υπάλληλοι που έλαβαν ειδοποιήσεις από το υπουργείο για την επικείμενη απόλυσή τους, θεωρήθηκαν μη απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των τμημάτων τους και «το υπουργείο συνεχίζει να κλείνει τις σπάταλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έρχονται σε σύγκρουση με την ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ» σε θέματα υγείας, πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια του shutdown, οι 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν λαμβάνουν τον μισθό τους, όπως συμβαίνει με τους 1,3 εκατ. στρατιωτικούς.

Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί

Για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγκάστηκε να σταματήσει μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της, οδηγώντας σε αβεβαιότητα εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και αφήνοντας ολόκληρη την αμερικανική οικονομία εκτεθειμένη σε ζημιές που υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ατμόσφαιρα στην Ουάσινγκτον είναι ηλεκτρισμένη.

Κατά την πρώτη ψηφοφορία που απέτυχε, ο Λευκός Οίκος εμφανίστηκε επιθετικός απέναντι στους Δημοκρατικούς, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι «παίζει πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες του αμερικανικού λαού». Δίπλα του, η γραμματέας Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, έριξε ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά, προειδοποιώντας ότι μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα ξεκινήσουν μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

«Μερικές φορές πρέπει να πάρεις δύσκολες αποφάσεις, ακόμη κι αν δεν τις θέλεις», είπε η Λέβιτ, κατηγορώντας ευθέως τους Δημοκρατικούς ότι οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση.

Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ αντέδρασε έντονα, κατηγορώντας τους Ρεπουμπλικανούς ότι χρησιμοποιούν τακτικές «εκφοβισμού» για να περάσουν το δικό τους σχέδιο δαπανών.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: καμία από τις δύο πλευρές δεν δείχνει διάθεση συμβιβασμού, ενώ το blame game κορυφώνεται μέρα με τη μέρα, με εκατομμύρια Αμερικανούς να βρίσκονται στο μέσον μιας πολιτικής μάχης χωρίς νικητές.

