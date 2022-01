Το FBI και το τμήμα δημόσιας ασφάλειας του Τέξας συνδράμουν σε κατάσταση ομηρίας σε συναγωγή στο Κόλεϊβιλ του Τέξας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Σαββάτου σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι αρχές.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες ενώ η αστυνομία έχει ήδη εκκενώσει την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, η αστυνομία του Κόλεϊβιλ έγραψε στο Twitter νωρίτερα σήμερα ότι διεξάγει επιχειρήσεις SWAT (με ειδικά όπλα και τακτικές, για εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις) στο οικοδομικό τετράγωνο όπου βρίσκεται η Συναγωγή Μπεθ Ισραέλ.

BREAKING: Authorities are negotiating with a man who has reportedly taken people hostage at a synagogue during services in Texas.https://t.co/iOm40vn1kt



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/flJ3t2i1r9