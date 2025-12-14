Ντόναλντ Τραμπ: «Θα ανταποδώσουμε» - Η απάντηση για τους νεκρούς Αμερικανούς από επίθεση του ISIS στη Συρία

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας, σκοτώθηκαν μετά από επίθεση ελεύθερου σκοπευτή του ISIS στη Συρία.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, οι τρεις νεκροί ήταν μέλη μιας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων, ενώ από την αιματηρή επίθεση αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στην Παλμύρα είναι η πρώτη που προκαλεί απώλειες από την πτώση του πρώην Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ πριν από έναν χρόνο.

«Θρηνούμε την απώλεια τριών σπουδαίων πατριωτών στη Συρία. Έχουμε επίσης τρεις τραυματίες. Φαίνεται ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Ήταν επίθεση του ISIS εναντίον μας και εναντίον της Συρίας. Θα απαντήσουμε», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ πληροφορούμενος την είδηση.

«Η επίθεση σημειώθηκε ενώ οι στρατιώτες πραγματοποιούσαν κρίσιμη συνάντηση με ηγετικό στέλεχος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ. «Η αποστολή τους εντασσόταν στη συνεχιζόμενη επιχείρηση κατά του ISIS και της τρομοκρατίας στην περιοχή», συνέχισε.

Ο δράστης «εξουδετερώθηκε από συμμαχικές δυνάμεις», έγραψε στην πλατφόρμα X ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από σεβασμό προς τις οικογένειες και σύμφωνα με την πολιτική του υπουργείου Άμυνας, τα ονόματα των στρατιωτικών «δε θα δοθούν στη δημοσιότητα πριν περάσουν 24 ώρες από την ενημέρωση των συγγενών τους».

Ο εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ότι ένοπλος που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος άνοιξε πυρ στην πύλη στρατιωτικού φυλακίου. Πρόσθεσε ότι οι συριακές αρχές διερευνούν αν ο δράστης ήταν μέλος του Ισλαμικού Κράτους ή απλώς υιοθετούσε την εξτρεμιστική του ιδεολογία και διέψευσε ότι ο δράστης ήταν μέλος των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ δεν διατηρούσαν διπλωματικές σχέσεις με τη Συρία επί καθεστώτος Άσαντ, ωστόσο οι σχέσεις έχουν θερμανθεί μετά την επίσκεψη του μεταβατικού προέδρου της χώρας Άχμεντ αλ-Σαράα, στην Ουάσιγκτον τον περασμένο μήνα, όπου είχε συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από Guardian