ΗΠΑ: Η ICE συνέλαβε 2χρονη μαζί με τον πατέρα της - «Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτή τη σκληρότητα»

Ομοσπονδιακοί πράκτορες μετανάστευσης (ICE) συνέλαβαν ένα κορίτσι δύο ετών και τον πατέρα της στο Μινεάπολη την Πέμπτη και τους μετέφεραν στο Τέξας, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου και τους δικηγόρους της οικογένειας.

Ο πατέρας, που ταυτοποιήθηκε στα δικαστικά έγγραφα ως Έλβις Τζόελ, και η κόρη του συνελήφθησαν από αξιωματικούς γύρω στις 13:00, όταν επέστρεφαν στο σπίτι τους από κατάστημα. Το βράδυ, ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αποφυλάκιση του κοριτσιού μέχρι τις 21:30. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι έβαλαν και τους δύο σε αεροπλάνο με προορισμό ένα κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Η Ιρίνα Βέινερμαν, μία από τις δικηγόρους της οικογένειας, δήλωσε στο Guardian αργά το απόγευμα της Παρασκευής ότι οι αξιωματούχοι της υπηρεσίας μετανάστευσης τους είχαν μεταφέρει και τους δύο πίσω στη Μινεσότα και είχαν απελευθερώσει το δίχρονο κορίτσι, το οποίο τέθηκε υπό την επιμέλεια της μητέρας του. Ο πατέρας παραμένει υπό κράτηση στη Μινεσότα, είπε.

«Η φρίκη είναι πραγματικά αδιανόητη», δήλωσε η Βέινερμαν. «Η αθλιότητα όλης αυτής της κατάστασης είναι πέρα από κάθε περιγραφή».

Τα αρχεία του δικαστηρίου και οι περιγραφές της δικηγόρου σκιαγραφούν μια συγκλονιστική εικόνα της κράτησης του μικρού κοριτσιού και του πατέρα της και των απεγνωσμένων προσπαθειών που ακολούθησαν για να απελευθερωθεί και να επανενωθεί με τη μητέρα της. Η κράτηση έλαβε χώρα δύο ημέρες μετά την κράτηση του πεντάχρονου Λίαμ Ράμος στη Μινεσότα από την Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), σε μια υπόθεση που προκάλεσε διεθνή αντίδραση και εντατικοποίησε τον έλεγχο της επιθετικής καταστολής της κυβέρνησης Τραμπ στην περιοχή.

Η σύλληψη της ανήλικης και του πατέρα της από την ICE

Όταν ο πατέρας και η κόρη έφτασαν στο σπίτι τους την Πέμπτη, πράκτορες μπήκαν στην αυλή και στον χώρο στάθμευσης, έγραψε σε έγγραφο η Κίρα Κέλι, μία από τις δικηγόρους της οικογένειας. Οι αστυνομικοί δεν είχαν ένταλμα, είπε η δικηγόρος. Ένας πράκτορας έσπασε το παράθυρο του αυτοκινήτου του πατέρα, ενώ η δίχρονη βρισκόταν μέσα.

Η μητέρα βρισκόταν δίπλα στην πόρτα και μπήκε μέσα στο σπίτι καθώς οι πράκτορες πλησίαζαν, έγραψε η Κέλι. Οι πράκτορες αρνήθηκαν να επιτρέψουν στον πατέρα να φέρει την κόρη του στη μητέρα ή σε άλλα μέλη της οικογένειας που «περίμεναν τρομοκρατημένα μέσα στο σπίτι».

Η δίχρονη και ο πατέρας της τοποθετήθηκαν στη συνέχεια στο όχημα ενός πράκτορα μετανάστευσης, το οποίο, όπως έγραψε η Κέλι, δεν είχε παιδικό κάθισμα.

Οι δικηγόροι υπέβαλαν επείγουσα αίτηση, όπως ανέφερε πρώτα η Minnesota Star Tribune, απαιτώντας από την ICE να απελευθερώσει τον πατέρα και την κόρη του. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής με έδρα τη Μινεσότα εξέδωσε εντολή γύρω στις 8:10 μ.μ. που απαγόρευε στην κυβέρνηση να τους μεταφέρει εκτός Μινεσότα και, αμέσως μετά, εξέδωσε δεύτερη εντολή που υποχρέωνε την κυβέρνηση να απελευθερώσει αμέσως το κορίτσι και να το παραδώσει στην επιμέλεια της Κέλι, της δικηγόρου της.

Η Κέλι είχε λάβει άδεια από τη μητέρα του κοριτσιού να είναι προσωρινή κηδεμόνας «με σκοπό την ανάκτηση του παιδιού από την κράτηση της μετανάστευσης».

Ο ομοσπονδιακός δικαστής δήλωσε ότι η απελευθέρωση του κοριτσιού ήταν απαραίτητη λόγω του «κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης», λέγοντας ότι ήταν πολύ πιθανό η υποκείμενη αίτηση να επιτύχει βάσει των ουσιαστικών στοιχείων.

«Περιττό να πούμε ότι δεν έχει ποινικό μητρώο», έγραψε ο δικαστής για το μικρό παιδί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας, η κυβέρνηση έβαλε τον πατέρα και την κόρη σε πτήση για το Τέξας γύρω στις 8:30 μ.μ.

Ο πατέρας, που κατάγεται από τον Ισημερινό, έχει εκκρεμή αίτηση ασύλου και δεν έχει τελική απόφαση απέλασης, σύμφωνα με τους δικηγόρους του. Το κορίτσι, έγραψαν οι δικηγόροι, ζει στο Μινεάπολη «από την άφιξή της στις Ηνωμένες Πολιτείες ως νεογέννητο».

Οι δηλώσεις του DHS

Σε δήλωση, εκπρόσωπος του DHS ανέφερε ότι η συνοριακή φρουρά διεξήγαγε «στοχευμένη επιχείρηση επιβολής του νόμου» την Πέμπτη, όταν οι πράκτορες «εντόπισαν» τον Έλβις Τζόελ. Το DHS τον χαρακτήρισε «παράνομο μετανάστη», ισχυριζόμενο ότι είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ και ότι «οδηγούσε απρόβλεπτα με ένα παιδί».

Το DHS ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας αρνήθηκε να ανοίξει την πόρτα ή να κατεβάσει το παράθυρο και είπε ότι οι πράκτορες «προσπάθησαν να δώσουν το παιδί στη μητέρα που βρισκόταν στην περιοχή, αλλά αυτή αρνήθηκε». «Οι αρχές επιβολής του νόμου του DHS φρόντισαν το παιδί που η μητέρα δεν ήθελε να πάρει», ανέφερε η δήλωση.

Η Βέινερμαν, δικηγόρος της οικογένειας, δήλωσε ότι ο ισχυρισμός ότι η μητέρα «αρνήθηκε» να πάρει την κόρη της ήταν ψευδής, λέγοντας ότι οι πράκτορες δεν άφησαν τον πατέρα να επιστρέψει την κόρη του στο σπίτι για να είναι με τη μητέρα της.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ένα πλήθος συγκεντρώθηκε έξω, οδηγώντας τους πράκτορες να εφαρμόσουν «μέτρα ελέγχου του πλήθους», ανέφερε το DHS. Η Star Tribune ανέφερε ότι βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πράκτορες να χρησιμοποιούν χημικά εις βάρος των πολιτών.

Η δήλωση του DHS ανέφερε ότι ο πατέρας και η κόρη «επανενώθηκαν σε ομοσπονδιακή εγκατάσταση», αλλά δεν επιβεβαίωσε ότι η κόρη είχε επιστρέψει στη μητέρα της.

«Αυτή η υπόθεση είναι φρικτή... Όποιος είναι γονιός ή φροντίζει μικρά παιδιά γνωρίζει τον φόβο που νιώθει ένα παιδί όταν χωρίζεται από τους γονείς του», δήλωσε η Βέινερμαν. «Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχει αυτό στο μικρό παιδί».

Η Βέινερμαν επέκρινε την πρακτική του DHS να μεταφέρει γρήγορα τα άτομα που κρατά υπό κράτηση εκτός της πολιτείας, λέγοντας ότι η τακτική αυτή έχει ως στόχο να μεταφέρει τις υποθέσεις εκτός της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Μινεσότα και να δυσχεράνει την πρόσβαση των οικογενειών σε δικηγόρους και την υπεράσπιση των υποθέσεών τους.

«Αυτό δημιουργεί τρόμο στην πόλη και την πολιτεία μας. Είναι κάτι που πραγματικά δεν έχω ξαναδεί ποτέ σε τέτοιο βαθμό», είπε.

«Η έλλειψη ανθρωπιάς σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας που ακολουθεί η κυβέρνηση και ο τρόπος με τον οποίο κρατούν παράνομα άτομα, συμπεριλαμβανομένων νηπίων και παιδιών, είναι πραγματικά αδιανόητη», δήλωσε η Βέινερμαν. «Και όμως, αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτού του είδους τη σκληρότητα».

