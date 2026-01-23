Σύλληψη 5χρονου στις ΗΠΑ: Ανακοίνωση από την ICE - «Τον φροντίσαμε και τον επιστρέψαμε»

Αξιωματούχοι της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) δήλωσαν την Παρασκευή ότι ένα παιδί πέντε ετών, το οποίο είχε καταγραφεί σε βίντεο να τοποθετείται σε ομοσπονδιακό όχημα στη Μινεάπολη, βρίσκεται πλέον μαζί με την οικογένειά του.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Μινεάπολη, αξιωματούχοι -μεταξύ τους και ο επικεφαλής της Συνοριακής Περιπολίας Γκρέγκορι Μποβίνο (Gregory Bovino)- ανέφεραν ότι ο Λίαμ Ράμος βρίσκεται σε κέντρο οικογενειακής κράτησης της ICE μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ο βασικός στόχος της επιχείρησης των πρακτόρων νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Ενώ άλλοι αξιωματικοί συνέλαβαν τον πατέρα του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι δικοί μου άνδρες έμειναν με το παιδί», δήλωσε ο Μάρκος Τσαρλς, εκτελεστικός βοηθός διευθυντής του τμήματος Επιβολής και Απομάκρυνσης (ERO) της ICE. «Τον φρόντισαν, τον πήγαν να φάει σε "drive-thru" εστιατόριο και πέρασαν ώρες διασφαλίζοντας ότι ήταν καλά. Για να είμαι σαφής: αυτό το έκαναν οι δικοί μου αξιωματικοί, όχι ο πατέρας του. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επανενωθεί με την οικογένειά του».

ICE: Έντονες αντιδράσεις με τη σύλληψη του ανηλίκου

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη δημοσιοποίηση εικόνων που έδειχναν το παιδί να επιβιβάζεται σε ομοσπονδιακό όχημα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τον χειρισμό ανηλίκων κατά τη διάρκεια μεταναστευτικών επιχειρήσεων.

Χθες, μάλιστα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε ότι οι ομοσπονδιακές αρχές κρατούν αγόρι πέντε ετών έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη.

Η ICE διεξάγει επί εβδομάδες επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην πολιτεία Μινεσότα, στο πλαίσιο της οποίας σκοτώθηκε η Ρενέ Γκουντ, Αμερικανίδα 37 ετών, μέσα στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της υπηρεσίας την 7η Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ένταση.

Την ώρα που η δημοκρατική αντιπολίτευση τον κατηγορεί πως έριξε λάδι στη φωτιά υπερασπιζόμενος επιθετικά τον αστυνομικό που σκότωσε τη μητέρα τριών παιδιών, ο Τζέι Ντι Βανς πήγε στη Μινεάπολη για να συναντηθεί με πράκτορες της ICE και για να «ρίξει τη θερμοκρασία», όπως διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά τη σύλληψη του ανηλίκου.

«Ναι, μπορείτε να διαδηλώνετε», ανέφερε απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης που πλέον βγαίνουν στους δρόμους καθημερινά, «αλλά κάντε το ειρηνικά».

Με πληροφορίες από Newsweek