ΗΠΑ: Η ICE συνέλαβε πεντάχρονο αγόρι που επέστρεφε σπίτι του

Η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) συνέλαβε την Τρίτη ένα πεντάχρονο αγόρι από τη Μινεσότα καθώς επέστρεφε από το σχολείο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε μαζί με τον πατέρα του σε ένα κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με αξιωματούχους του σχολείου.

Η σύλληψη του ανηλίκου από την ICE

Ο Λίαμ Ράμος, ένας μαθητής νηπιαγωγείου, και ο πατέρας του συνελήφθησαν ενώ βρίσκονταν στην είσοδο του σπιτιού τους, όπως δήλωσε ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας στο Κολούμπια Χάιτς, ένα προάστιο της Μινεάπολης, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

Ο Λίαμ, ο οποίος πρόσφατα έκλεισε τα πέντε του χρόνια, είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της σχολικής περιφέρειας που έχουν συλληφθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της έντονης επιβολής του νόμου από την κυβέρνηση Τραμπ στην περιοχή τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την περιφέρεια.

Ο Λίαμ και ο πατέρας του είχαν μόλις φτάσει στο σπίτι όταν συνελήφθησαν, σύμφωνα με την Ζένα Στένβικ, την επιθεωρήτρια, η οποία είπε ότι οδήγησε μέχρι το σπίτι όταν έμαθε για τις συλλήψεις.

Όταν έφτασε, η Στένβικ είπε ότι το αυτοκίνητο του πατέρα ήταν ακόμα σε λειτουργία και ο πατέρας και ο γιος είχαν ήδη συλληφθεί. Ένας πράκτορας έβγαλε τον Λίαμ από το αυτοκίνητο, οδήγησε το αγόρι στην μπροστινή πόρτα και του είπε να χτυπήσει την πόρτα ζητώντας να τον αφήσουν να μπει, «για να δει αν ήταν κανείς άλλος στο σπίτι – ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ένα πεντάχρονο παιδί ως δόλωμα», δήλωσε η επιθεωρητής σε μια δήλωση.

Η Στένβικ είπε ότι ένας άλλος ενήλικας που ζούσε στο σπίτι βρισκόταν έξω κατά τη διάρκεια του περιστατικού και είχε παρακαλέσει να αναλάβει τη φροντίδα του Λίαμ, ώστε το αγόρι να αποφύγει τη σύλληψη, αλλά του αρνήθηκαν. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίαμ, μαθητής γυμνασίου, επέστρεψε στο σπίτι 20 λεπτά αργότερα και βρήκε τον πατέρα και τον αδελφό του να λείπουν, είπε η Στένβικ. Δύο διευθυντές σχολείων από την περιοχή έφτασαν επίσης στο σπίτι για να προσφέρουν υποστήριξη.

Η οικογένεια δεν ήταν παράνομη, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους

Ο Μαρκ Προκός, δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, είπε ότι η οικογένεια έχει ενεργή υπόθεση ασύλου και μοιράστηκε έγγραφα που δείχνουν ότι ο πατέρας και ο γιος είχαν φτάσει στις ΗΠΑ σε ένα λιμάνι εισόδου, δηλαδή σε ένα επίσημο σημείο διέλευσης.

«Η οικογένεια έκανε όλα όσα έπρεπε σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί», είπε. «Δεν ήρθαν εδώ παράνομα. Δεν είναι εγκληματίες». Είπε ότι δεν υπήρχε εντολή απέλασης εναντίον τους και πιστεύει ότι ο πατέρας και ο γιος παρέμειναν μαζί υπό κράτηση.

Οι υπεύθυνοι του σχολείου δημοσίευσαν δύο φωτογραφίες από το περιστατικό, η μία με τον Λίαμ, που φοράει μπλε πλεκτό καπέλο, έξω από την πόρτα του σπιτιού του με έναν μασκοφόρο πράκτορα στο πλευρό του, και η άλλη με τον Λίαμ να στέκεται δίπλα σε ένα αυτοκίνητο με έναν άνδρα να κρατάει το σακίδιό του.

«Γιατί να συλλάβουν ένα πεντάχρονο παιδί; Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι αυτό το παιδί θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας», είπε ο Στένβικ.

Η Τρίσια ΜακΛάφλιν, βοηθός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε σε ανακοίνωση την Τετάρτη το βράδυ ότι η ICE διεξήγαγε «στοχευμένη επιχείρηση» για τη σύλληψη του πατέρα του Λίαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «παράνομο αλλοδαπό». «Η ICE ΔΕΝ είχε ως στόχο ένα παιδί», είπε. Η ΜακΛάφλιν ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πατέρας «έφυγε με τα πόδια – εγκαταλείποντας το παιδί του», λέγοντας: «Για την ασφάλεια του παιδιού, ένας από τους αξιωματικούς της ICE παρέμεινε μαζί του, ενώ οι άλλοι αξιωματικοί συνέλαβαν [τον πατέρα του]».

«Ζητείται από τους γονείς να δηλώσουν αν θέλουν να απομακρυνθούν μαζί με τα παιδιά τους, διαφορετικά η ICE θα παραδώσει τα παιδιά σε ένα ασφαλές πρόσωπο που θα ορίσουν οι γονείς», πρόσθεσε.

Η σχολική περιφέρεια παρέθεσε μια δήλωση του δασκάλου του Λίαμ, ο οποίος εξέφρασε σοκ για την κράτηση του αγοριού: «Ο Λίαμ είναι ένας λαμπρός νεαρός μαθητής. Είναι τόσο ευγενικός και στοργικός, και έχει λείψει στους συμμαθητές του. Έρχεται στην τάξη κάθε μέρα και φωτίζει το δωμάτιο. Το μόνο που θέλω είναι να επιστρέψει εδώ και να είναι ασφαλής».

