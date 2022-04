ΗΠΑ: Χαμός στο Twitter για «το πουλί που κουτσούλησε» τον Μπάιντεν - Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Θέμα... συζήτησης στα social media έχει γίνει τις τελευταίες ώρες, η άτυχη στιγμή που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όταν τον κουτσούλησε πουλί κατά τη διάρκεια ομιλίας του, στην Αϊόβα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την επίσκεψή του σε εργοστάσιο βιοεπεξεργασίας που ειδικεύεται στη δημιουργία βιοαιθανόλης και το οποίο ο Τζο Μπάιντεν κατά την έναρξη της ομιλίας του χαριτολογώντας το χαρακτήρισε ως έναν «γιγάντιο αχυρώνα».

Την ώρα που ο Τζο Μπαίντεν μιλούσε για τα σχέδια του να μειώσει τις τιμές του φυσικού αερίου κατά περίπου 10 σεντς το γαλόνι, καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σκαρφαλώνει σε υψηλό 41 ετών, ένας λευκός λεκές, σαν κουτσουλιά πουλιού, εμφανίζεται ξαφνικά στο πέτο του σακακιού του ακριβώς πάνω στην κονκάρδα με την αμερικανική σημαία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προφανώς δεν αντελήφθη τι συνέβη ή δεν θέλησε να χαλάσει τη στιγμή και συνέχισε να μιλάει για περισσότερα από 22 λεπτά, έχοντας τον λεκέ στο πέτο. Στο μεταξύ, όπως ήταν φυσικό, το περιστατικό έμελλε να γίνει θέμα στο Twitter με το #BirdPoopBiden να γίνεται trend μέσα σε λίγη ώρα.

The fact a bird pooped on Joe Biden’s American Flag pin is ironic considering its basically what he’s doing to America in general. pic.twitter.com/2lFTwnauoS — AG 🔥 (@Yolo304741) April 12, 2022

Τα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ δημοσίευσαν το θέμα με τίτλο «Πουλί κουτσουλάει τον Μπάιντεν ενώ μιλάει για τον πληθωρισμό». «Αυτός ο τίτλος τα συνοψίζει όλα», σχολιάζει κάποιος.

I have identified the bird that shit on Joe Biden pic.twitter.com/pPizvIG8mt — Black Flag Art 🏴‍☠️ (@blackflagart) April 12, 2022

Even the birds know. Apparently a bird just shit on Biden in Iowa. That bird speaks for anyone who’s filled their tank or gone shopping in the last 18 months.

pic.twitter.com/fYeoWM9Nep — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 12, 2022

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Κέιτ Μπέντινγκφιλντ, εξήγησε με Tweet της ότι δεν ήταν περιττώματα πουλιού αλλά καλαμπόκι που έπεσε από ψηλά.