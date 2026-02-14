ΗΠΑ: Εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές σε δεκάδες στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε 10 επιθέσεις σε περισσότερους από 30 στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία μεταξύ 3 και 12 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας κατά της εξτρεμιστικής ομάδας στο Ιράκ και τη Συρία.

Το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο (Centcom) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε υποδομές και αποθήκες όπλων του Ισλαμικού Κράτους.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης Hawkeye Strike, κατά την οποία οι ΗΠΑ σκότωσαν ή συνέλαβαν άτομα που, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, ήταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και χτύπησαν περισσότερους από 100 στόχους του Ισλαμικού Κράτους.

Η εκστρατεία ξεκίνησε μετά την ενέδρα που έστησε ένα μέλος των γενικών δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος στις αμερικανικές και συριακές δυνάμεις στην πόλη Παλμύρα, σκοτώνοντας δύο Αμερικανούς στρατιώτες και έναν διερμηνέα και τραυματίζοντας τρία μέλη των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων.

Η δράση του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Οι ΗΠΑ ηγούνται της διεθνούς συμμαχίας για την ήττα του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ από το 2014, σε συνεργασία με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υπό την ηγεσία των Κούρδων, με στόχο την ήττα της ριζοσπαστικής ομάδας. Τον Νοέμβριο, η Συρία προσχώρησε επίσημα στη συμμαχία και έκτοτε η Ουάσιγκτον έχει στραφεί προς τη Δαμασκό ως τον κύριο σύμμαχό της κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η ομάδα προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί από την πτώση του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, εκμεταλλευόμενη το κενό ασφαλείας και τα όπλα που πλημμύρισαν τη χώρα όταν οι στρατιώτες του Άσαντ εγκατέλειψαν τις θέσεις τους.

Το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επαίνεσε τη Δαμασκό για τη συμμετοχή της στη συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους, χαιρετίζοντας τη δέσμευση της συριακής κυβέρνησης να συνεργαστεί πλήρως με τις ΗΠΑ και τη διεθνή συμμαχία.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σταθερά στην απομάκρυνση των ανδρών κρατουμένων που κατηγορούνται ως μαχητές του Ισλαμικού Κράτους από τη βορειοανατολική Συρία τον τελευταίο μήνα, ανακοινώνοντας την Παρασκευή ότι μετέφεραν με επιτυχία 5.700 κρατουμένους στο Ιράκ, όπου αναμένεται να δικαστούν. Ο αμερικανικός στρατός μειώνει την παρουσία του στη Συρία, απομακρύνοντας τη βάση του στο al-Tanf αυτή την εβδομάδα μετά από σχεδόν μια δεκαετία παρουσίας εκεί.

Η Δαμασκός ανέλαβε τον έλεγχο των βασικών φυλακών και στρατοπέδων του Ισλαμικού Κράτους τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο της επίθεσης της εναντίον των SDF, κατά την οποία οι SDF έχασαν το 80% του εδάφους τους. Μεταξύ των στρατοπέδων που ελέγχει πλέον η Δαμασκός είναι το στρατόπεδο al-Hawl, στο οποίο προηγουμένως κρατούνταν περίπου 25.000 μέλη οικογενειών υπόπτων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους.

Με πληροφορίες από Guardian

