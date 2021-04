ΗΠΑ: Επεισόδια μετά τον θάνατο 20χρονου από αστυνομικά πυρά- «Η αστυνομικός ήθελε να χρησιμοποιήσει taser, όχι όπλο»

Επεισόδια ξέσπασαν για δεύτερη νύχτα στα προάστια της Μινεάπολης, μετά τον θάνατο του 20χρονου Ντόντε Ράιτ από αστυνομικά πυρά.

Στο μεταξύ, η αστυνομία της περιοχής ανακοίνωσε ότι η αστυνομικός που τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα ήθελε να χρησιμοποιήσει το taser και όχι το όπλο της και έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από το περιστατικό.

Χθες το βράδυ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου- λάμψης, για να διαλύσουν τη συγκέντρωση εκατοντάδων ανθρώπων έξω από το αρχηγείο της αστυνομίας.

Police have now fired tear gas after more fireworks fired from the crowd: pic.twitter.com/9NPdTVvJpZ