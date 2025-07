ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση σε εκκλησία στο Κεντάκι - Νεκρές δύο γυναίκες

Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλοι δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε εκκλησία στην πολιτεία Κεντάκι των ΗΠΑ.

Το συμβάν σημειώθηκε στον ιερό ναό Richmond Road Baptist Church στην πόλη Λέξινγκτον την Κυριακή, όπως δήλωσαν οι αρχές. Ο ένας τραυματίας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο άλλος σε σταθερή, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης, Λόρενς Γουέδερς.

Ο ύποπτος είχε σταματήσει για έλεγχο νωρίτερα κοντά στο αεροδρόμιο της Λέξινγκτον από έναν πολιτειακό αστυνομικό, ο οποίος είχε λάβει σήμα από την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

«Ο αστυνομικός δέχθηκε πυροβολισμό και ο ύποπτος διέφυγε», είπε ο Γουέδερς, προσθέτοντας ότι ο αστυνομικός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης στη συνέχεια έκλεψε όχημα, οδήγησε περίπου 26 χιλιόμετρα ως την εκκλησία, όπου άνοιξε πυρ και έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών. «Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ο ύποπτος ενδέχεται να είχε κάποια σχέση με τα άτομα στην εκκλησία», είπε ο Γουέδερς σε συνέντευξη Τύπου. Η υπόθεση ερευνάται ακόμη.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για τον ύποπτο ούτε έχουν κάνει εκτιμήσεις για το κίνητρο.

