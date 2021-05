Ελλείψεις καυσίμων παρατηρούνται σε βενζινάδικα των ΗΠΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στην Colonial Pipeline.

Φοβούμενοι μεγάλες ελλείψεις βενζίνης μετά την κυβερνοεπίθεση εναντίον της κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας εκμετάλλευσης αγωγών καυσίμων, της Colonial Pipeline, πολλοί αυτοκινητιστές των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ έσπευσαν χθες Τρίτη να γεμίσουν βενζίνη τα οχήματά τους, ωθώντας τις αρχές να λάβουν έκτακτα μέτρα για να διευκολύνουν τον ανεφοδιασμό και να αποφευχθεί ο πανικός.

Στα περίχωρα των πόλεων Αλτάντα, Ράλεϊ και Σάρλοτ –στις πολιτείες της Βόρειας Καρολίνας και της Τζόρτζια-- περισσότερο από το 30% των βενζινάδικων δεν διέθεταν πια καύσιμα χθες Τρίτη το βράδυ, σύμφωνα με τον ιστότοπο GasBuddy. Στη Βόρεια Καρολίνα περισσότερο από το 10% των βενζινάδικων δεν είχαν καθόλου καύσιμα, ανέφερε η ίδια πηγή. Η κατάσταση είναι δύσκολη στη Βιρτζίνια, τη Τζόρτζια και τη Νότια Καρολίνα.

Κάποιοι αυτοκινητιστές φοβόντουσαν ότι θα υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων μετά την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή στην Colonial Pipeline, η οποία μεταφέρει το 45% των καυσίμων που καταναλώνονται στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ. Η εταιρεία προσπαθεί έκτοτε να αποκαταστήσει τις υπηρεσίες της και ελπίζει να το έχει πετύχει «ως το τέλος της εβδομάδας».

Επιβεβαιώνοντας τον στόχο αυτό, η υπουργός Ενέργειας Τζένιφερ Γκράνχολμ διαβεβαίωσε χθες ότι «δεν υπάρχει λόγος να κάνετε αποθέματα καυσίμων». Πρόκειται «για ένα πρόβλημα εφοδιασμού όχι έλλειψης καυσίμων», τόνισε από τον Λευκό Οίκο. Όμως «οι άνθρωποι βλέπουν τις ειδήσεις και τρομάζουν», ανέφερε ο ιδιοκτήτης ενός βενζινάδικου στη Ράλεϊ. «Γεμίζουν μπιτόνια με βενζίνη».

Look at the gas station in South Carolina #ColonialPipeline #gasoline pic.twitter.com/rcJV9zxN6L

GAS SHORTAGE: This driver recorded long lines at six gas stations in Quincy, Florida on Monday, as several southeastern states face gas shortages due to the shutdown of the Colonial Pipeline from a cyberattack. https://t.co/u6vGuawxXk pic.twitter.com/GwIhREFbOM