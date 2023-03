ΗΠΑ: Εκτροχιάστηκε τρένο που μετέφερε αιθανόλη- Εκκενώνονται σπίτια

Εκτροχιάστηκε τρένο που μετέφερε αιθανόλη στη Μινεσότα των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά και να εκκενωθούν σπίτια.

Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό συνέβη στην πόλη Raymond της Μινεσότα με αποτέλεσμα πολλά βαγόνια να πάρουν φωτιά κα αναγκάζοντας τους κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν τα σπίτια τους, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο εκτροχιασμός του τρένου συνέβη γύρω στη 1 τα ξημερώματα, σύμφωνα με ανάρτηση της Πυροσβεστικής του Raymond στο Facebook.

Το τρένο μετέφερε μικτό φορτίο, συμπεριλαμβανομένων αιθανόλης και σιροπιού καλαμποκιού, δήλωσε η Lena Kent, γενική διευθύντρια δημοσίων υποθέσεων της BNSF Railway.

Οι αρχές εκκένωσαν τα σπίτια που βρίσκονται σε απόσταση μισό μίλι από το σημείο του εκτροχιασμού του τρένου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Σερίφη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ξαναλειτουργήσει η γραμμή στο σημείο.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αιτία που οδήγησαν στον εκτροχιασμό του τρένου.

Οι αρχές έκλεισαν παράλληλα και παρακείμενη εθνική οδό, λόγω της φωτιάς, που προκλήθηκε μετά τον εκτροχιασμό.

Σημειώνεται ότι η αιθανόλη είναι μια ιδιαίτερα εύφλεκτη χημική ουσία. Η έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε βήχα, ζάλη, αίσθημα καψίματος στα μάτια, υπνηλία και απώλεια των αισθήσεων.

A train carrying an unknown substance derailed in the city of Raymond, Minnesota, forcing residents to evacuate their homes as a precaution. https://t.co/uof6kiejzL pic.twitter.com/mY970doGML