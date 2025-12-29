Μεξικό: 13 νεκροί και τουλάχιστον 100 τραυματίες μετά από σιδηροδρομικό δυστύχημα

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 100 τραυματίστηκαν, μετά από εκτροχιασμό τρένου στη πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού.

Το τρένο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ του Κόλπου του Μεξικού και του Ειρηνικού Ωκεανού, μετέφερε 241 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος. Συνολικά 98 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 36 νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε καθώς το τρένο έστριβε κοντά στην πόλη Νιζάντα, ενώ η γενική εισαγγελία του Μεξικού επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

TRAIN DERAILMENT HORROR: 13 DEAD, 98 HURT IN MEXICO CRASH



The Interoceánico passenger train jumped the tracks near Nizanda in the Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.#Nizanda #Oaxaca #trainaccident #Mexico #traincrash #Tehuantepec pic.twitter.com/IfAzi4OmxJ — Shekhar Pujari (@ShekharPujari2) December 29, 2025

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε ότι πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ανέφερε ότι ανώτατοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Ναυτικού, μεταβαίνουν στο σημείο του δυστυχήματος.

Mexico train crash kills 13 and injures almost 100

Read more on:https://t.co/iReqPKbX98 pic.twitter.com/URvSOKwcA1 — Daily News Tanzania (@dailynewstz) December 29, 2025

Φωτογραφίες από την περιοχή, δείχνουν διασώστες να βοηθούν επιβάτες να αποβιβαστούν από το τρένο, το οποίο είχε εκτροχιαστεί και είχε γείρει εν μέρει στην άκρη ενός γκρεμού.

Ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα Κρους, εξέφρασε «βαθιά λύπη» για το δυστύχημα, σημειώνοντας ότι οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Με πληροφορίες από BBC