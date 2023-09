ΗΠΑ: Εκκενώνεται το αστυνομικό τμήμα του Καπιτωλίου - Έρευνα για ύποπτο όχημα

Σε άμεση εκκένωση του αστυνομικού τμήματος του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον κάλεσε η αστυνομία.

Όπως επιβεβαιώνει το Reuters η έδρα της αστυνομίας του Καπιτωλίου, στην Ουάσινγκτον, εκκενώνεται επειδή εντοπίστηκε ένα ύποπτο όχημα σε μια κοντινή σήραγγα. Η αστυνομία του Καπιτωλίου εξέδωσε εντολή άμεσης εκκένωσης, καθώς οι αστυνομικοί ερευνούν για το «ύποπτο όχημα».

Ένας αστυνομικός σκύλος φέρεται να εντόπισε το όχημα, το οποίο βρισκόταν στο ίδιο τετράγωνο με το αρχηγείο στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουάσινγκτον, ανέφερε η υπηρεσία σε ένα tweet. Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση «μετά περισσής προσοχής».

Η αστυνομία του Καπιτωλίου είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια μέσα και γύρω από το συγκρότημα του Καπιτωλίου, όπου στεγάζονται και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

The United States Capitol Police (USCP) is investigating a suspicious vehicle after a K9 indicated interest on the vehicle in the 100 block of D Street, NE.



USCP Headquarters is being evacuated out of an abundance of caution. pic.twitter.com/v1xaSqKUW7