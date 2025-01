ΗΠΑ: Δύο Δημοκρατικοί ψηφίζουν να απαγορευθεί στις τρανς γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα

Δύο Δημοκρατικοί ψήφισαν μαζί με τους Ρεπουμπλικάνους στις ΗΠΑ, προκειμένου να περάσει νόμος για την απαγόρευση των σπορ για τα τρανς άτομα.

Οι Vicente Gonzalez και Henry Cuellar, Δημοκρατικοί του Τέξας, ψήφισαν σήμερα υπέρ νομοθεσίας, η οποία θα απαγορεύει στις τρανς γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα.

Ο νόμος για την «προστασία των γυναικών και των κοριτσιών στον αθλητισμό», πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ψήφους 218 έναντι 206 την Τρίτη, υποστηριζόμενος από τη μεγάλη πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών, και δύο Δημοκρατικούς. Τρεις Ρεπουμπλικάνοι και έξι Δημοκρατικοί δεν ψήφισαν, ενώ ένας Δημοκρατικός, ο Ντον Ντέιβις από τη Βόρεια Καρολίνα, ψήφισε «παρών».

Η νέα νομοθεσία τροποποιεί τον νόμο που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου, προκειμένου να απαγορεύσει στα σχολεία που λαμβάνουν χρηματοδότηση, να επιτρέπουν σε τρανς κορίτσια και γυναίκες να συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα ή δραστηριότητες «που προορίζονται για γυναίκες ή κορίτσια». Το νομοσχέδιο ορίζει το φύλο ως «βασιζόμενο αποκλειστικά στην αναπαραγωγική βιολογία και τη γενετική ενός ατόμου κατά τη γέννηση».

218-206-1: The House passes a bill to force schools that receive federal funding to bar transgender girls and women from participating in women's sports.



Two Democrats, Reps. Vicente Gonzalez and Henry Cuellar, voted for the bill. Democratic Rep. Don Davis voted "present." pic.twitter.com/LlpjtK9aJV