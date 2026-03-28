ΗΠΑ: Αποκαλύψεις για πράκτορα μοντέλων που ζητούσε από τον Έπσταϊν να συνευρεθεί με μοντέλο

Νέα στοιχεία από αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνουν στο φως εκτεταμένη αλληλογραφία μεταξύ πράκτορα μοντέλων και του Τζέφρι Έπσταϊν, με αναφορές σε γυναίκες νεαρής ηλικίας, ακόμη και 18 ετών, και προτάσεις για σεξουαλικές συναντήσεις.

Ο Ράμσεϊ Ελκόλι, ο οποίος δραστηριοποιούνταν ως ατζέντης στον χώρο της μόδας τη δεκαετία του 2010, αντάλλαξε εκατοντάδες emails με τον Έπσταϊν από το 2009 έως λίγο πριν τον θάνατο του τελευταίου το 2019. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας, σύμφωνα με τα έγγραφα, περιστρεφόταν σε μεγάλο βαθμό γύρω από την πρόσβαση σε γυναίκες μοντέλα, με αναφορές στο σώμα τους και στη στάση τους απέναντι στο σεξ.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων το 2011, ο Ελκόλι περιέγραψε γυναίκα «σε απόγνωση για χρήματα» και προέτρεψε τον Έπσταϊν να συνευρεθεί μαζί της, γράφοντας: «Σε εκλιπαρώ Τζέφρι, απλά δοκίμασε την στο κρεβάτι ("Dear Jeffrey PLEASE just try her in bed.")». Σε άλλο email, δύο ημέρες αργότερα, εξέφραζε την ελπίδα ότι ο χρηματιστής «εκμεταλλευόταν την κατάσταση» της γυναίκας που βρισκόταν μόνη στη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος ο Ελκόλι δήλωσε ότι μετανιώνει για τη γλώσσα που χρησιμοποίησε και για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τις κακοποιητικές πρακτικές του. Τόνισε επίσης ότι δεν ανήκε στον στενό κύκλο του και ότι τον συνάντησε συνολικά 10 έως 12 φορές μέσα σε μια δεκαετία.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Έπσταϊν είχε αναπτύξει εκτεταμένες επαφές στη διεθνή βιομηχανία της μόδας, τις οποίες φέρεται να αξιοποιούσε για να προσεγγίζει γυναίκες και ανήλικες. Το FBI έχει εκτιμήσει ότι τα θύματα του Έπσταϊν ενδέχεται να φτάνουν τις 1.000.

Στην αλληλογραφία γίνεται επίσης αναφορά σε συναντήσεις μοντέλων με επαγγελματίες του χώρου, μεταξύ άλλων σε εταιρείες όπως η Victoria’s Secret, που ανήκε τότε στον επιχειρηματία Λες Γουέξνερ, βασικό πελάτη του Έπσταϊν, καθώς και στον οίκο Vera Wang.

Η σύνδεση του Έπσταϊν με τον Γάλλο πράκτορα μοντέλων Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ

Τα αρχεία υποδηλώνουν ακόμη ότι ο Ελκόλι είχε επαφές με τον Γάλλο πράκτορα μοντέλων Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ, ο οποίος κατηγορήθηκε από γυναίκες στη Βραζιλία ότι στρατολογούσε κορίτσια για σεξουαλική εκμετάλλευση από τον Έπσταϊν. Ο Μπρουνέλ βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής στο Παρίσι το 2022, ενώ ερευνούταν για βιασμό ανηλίκων και διακίνηση ανηλίκων.

Σε email του 2009, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν για υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης, ο Ελκόλι τον χαρακτήριζε «αξιόπιστο άνθρωπο» και τόνιζε ότι εκτιμά τη φιλία τους, εξηγώντας ότι δεν ζητούσε αντάλλαγμα για τις γνωριμίες με μοντέλα.

Η αλληλογραφία περιλαμβάνει και αναφορές σε γυναίκες 18 και 19 ετών, με τον Ελκόλι να προτείνει, μεταξύ άλλων, τη γνωριμία μιας 18χρονης φοιτήτριας από τη Ρωσία. Σε άλλο μήνυμα, σημείωνε ότι μια 23χρονη γυναίκα ίσως θεωρείται «μεγάλη» για τα γούστα του Έπσταϊν, υποδηλώνοντας γνώση των προτιμήσεών του.

Πέραν των επαφών, ο Ελκόλι πρότεινε επενδύσεις σε εταιρείες μόδας και πρακτορεία μοντέλων, κυρίως στη Βραζιλία, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να προσφέρουν «πρόσβαση» σε μεγάλο αριθμό γυναικών. Σε μία πρόταση για διαγωνισμό μοντέλων, ανέφερε ότι θα συμμετείχαν έως και 200.000 κοπέλες και ότι οι νικήτριες θα μπορούσαν να μετακινούνται σε ΗΠΑ, Παρίσι ή Καραϊβική.

Η επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών συνεχίστηκε έως το 2019. Στα τελευταία μηνύματα που περιλαμβάνονται στα αρχεία, συζητούσαν τη μετακίνηση γυναίκας από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω εναλλακτικών τρόπων απόκτησης βίζας. Λίγους μήνες αργότερα, ο Έπσταϊν συνελήφθη εκ νέου, πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του.

Με πληροφορίες από BBC

