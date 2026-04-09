Σπάνια αναφορά Μελάνια Τραμπ: «Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν, ούτε ήμασταν φίλοι»

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διασυρμένο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», είπε σε ομιλία της

The LiFO team
Φωτογραφία αρχείου: EPA
Η Μελάνια Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεσή της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτησή της από τον Λευκό Οίκο.

Στη σπάνια ομιλία της από τον Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε για προσπάθειες ορισμένων που έχουν στόχο να «συκοφαντήσουν» τη φήμη της διαδίδοντας «ψέματα» για εκείνη και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

«Ποτέ δεν είχα γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Έπσταϊν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν ήταν φίλη με τον Έπσταϊν, δεν πέταξε ποτέ με το ιδιωτικό του αεροπλάνο ούτε επισκέφθηκε το ιδιωτικό του νησί.

Η Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο Έπσταϊν δεν την σύστησε στον σύζυγό της, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διασυρμένο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του ή με τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξουελ. Όπως σημείωσε, η μόνη επαφή που είχε με τη Μάξουελ περιοριζόταν σε περιστασιακή αλληλογραφία.

«Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν», ανέφερε επίσης η Μελάνια Τραμπ. 
 

Με πληροφορίες από Reuters

 
 
 
