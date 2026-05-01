ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δύο μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή: Τι γίνεται σήμερα με τα Στενά του Ορμούζ;

Παρά τον αποκλεισμό, κάποια πλοία κατάφεραν να περάσουν από το πέρασμα

ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΠΛΟΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων- όλων των κατηγοριών ανεξαιρέτως- τα οποία είναι παρόντα στον Κόλπο ανερχόταν σε 913 την 29η Απριλίου, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης της κίνησης στη θάλασσα AXSMarine.

Παρά τον αποκλεισμό, κάποια μπόρεσαν να βγουν. Ο αριθμός των πλοίων ανερχόταν σε 1.114 το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, όταν εξαπολύθηκαν οι πρώτοι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλαδή μειώθηκε κατά 18%, σύμφωνα με την καταγραφή αυτή.

Την Τετάρτη το πρωί, πάνω από 270 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια βρίσκονταν στον Κόλπο, όπως και περίπου είκοσι πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (ΥΦΠ).

Αυτοί οι αριθμοί δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε πλοία που πραγματικά εμποδίστηκαν να βγουν από τον Κόλπο εξαιτίας του de facto αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και εξαιτίας του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, ενώ διάφορα άλλα πλοία, που εκμεταλλεύεται κυρίως η πετρελαϊκή βιομηχανία, δεν έχουν πρόθεση να φύγουν.

Σύμφωνα με δεδομένα της εταιρείας Kpler (η κορυφαία παγκόσμια εταιρεία παροχής πληροφοριών και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για το φυσικό εμπόριο εμπορευμάτων), ο αριθμός των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με διάφορα εμπορεύματα (φαρμακευτικά, τρόφιμα, έπιπλα, είδη βιομηχανικής χρήσης, καταναλωτικά αγαθά) που παραμένουν παρόντα στον Κόλπο ανέρχεται σε 118, από τα οποία 30 είναι ιρανικά, από 155 την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Από το σύνολο αυτό, 15 πλέουν με τα χρώματα της μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας στον κόσμο, της ιταλοσουηδικής MSC, που μπόρεσε να βγάλει τέσσερα πλοία της από το στενό, ενώ δύο κατασχέθηκαν από το Ιράν.

Στη Maersk της Δανίας, τη δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή σε διεθνή κλίμακα, ανήκουν έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που παραμένουν στον Κόλπο. Ο αριθμός τους παραμένει αμετάβλητος από την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Στην τρίτη, τη γαλλική CMA CGM, ανήκουν 13. Κατάφερε να βγουν δυο από τα πλοία της.

Στην κινεζική COSCO δεν ανήκουν παρά μόνο δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από αυτά που παραμένουν στον Κόλπο, αφού μπόρεσε να εξασφαλίσει την έξοδο ισάριθμων.

Έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανήκουν στη Hapag Lloyd. Την πρώτη ημέρα του πολέμου, ήταν επτά.

Εξαιτίας του κινδύνου επιθέσεων, το ποσοστό των πλοίων που κινούνται έχοντας απενεργοποιήσει το σήμα GPS τους ή εκπέμποντας παραπλανητικά δεδομένα (με τη μέθοδο «spoofing») έφτασε το 31% την 29η Απριλίου, από το 16% που καταγραφόταν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Euronews

Tags

0

