Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει τις καλοκαιρινές διακοπές

Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να διαταράξει τα καλοκαιρινά ταξίδια, καθώς προκαλεί ραγδαία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου - και οι κρατήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων ήδη σημειώνουν πτώση, προειδοποιούν ειδικοί του κλάδου.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και οι περιορισμένες προμήθειες καυσίμων επηρεάζουν άμεσα τον τουρισμό: οι οδηγοί πληρώνουν ακριβότερη βενζίνη, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες σε ΗΠΑ και άλλες χώρες μειώνουν δρομολόγια και αυξάνουν τις τιμές εισιτηρίων και αποσκευών.

Παρά το γεγονός ότι τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 2025, οι εταιρείες εκτιμούν ότι η ζήτηση θα αντέξει, καθώς οι επιβάτες συνεχίζουν να πληρώνουν για περισσότερη άνεση και πρόσθετες υπηρεσίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή Μαχμούντ Καν, του πανεπιστημίου Virginia Tech, οι κρατήσεις τόσο σε πτήσεις όσο και σε ξενοδοχεία έχουν ήδη μειωθεί. Όπως σημειώνει, οι ταξιδιώτες εμφανίζονται διστακτικοί να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμες κρατήσεις.

Η πιο κρίσιμη περίοδος, όπως εκτιμά, βρίσκεται μπροστά, καθώς το καλοκαίρι - όταν οι ΗΠΑ θα συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ - θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό. Ήδη, ξενοδοχεία σε πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες έχουν μειώσει τις τιμές λόγω χαμηλότερης ζήτησης. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων ενδέχεται να οδηγήσει περισσότερους ταξιδιώτες σε πιο «κοντινές» επιλογές, προτιμώντας εγχώρια ταξίδια αντί για μακρινές αποδράσεις.

Η εκτίναξη στις τιμές των αεροπορικών καυσίμων είναι ιδιαίτερα μεγάλη καθώς από 85 - 90 δολάρια το βαρέλι πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου ξεπέρασαν τα 200 δολάρια, παραμένοντας ιδιαίτερα ασταθείς λόγω της εύθραυστης εκεχειρίας και των στάσιμων διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με ανάλυση της Kayak (διεθνής πλατφόρμα αναζήτησης ταξιδιών), το μέσο διεθνές εισιτήριο αυξήθηκε από 776 δολάρια πριν από τον πόλεμο σε 1.064 δολάρια έως τα μέσα Απριλίου, ενώ τα εγχώρια εισιτήρια ανέβηκαν από 335 σε 358 δολάρια.

Παράλληλα, δεδομένα της εταιρείας αεροπορικών αναλύσεων Cirium δείχνουν ότι οι κρατήσεις πτήσεων προς την Ευρώπη για τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 10,5% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ οι κρατήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ σημείωσαν πτώση 12,5%, καθώς η ήπειρος αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων και αυξημένο κόστος - προβλήματα που επηρεάζουν και την Ασία.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης, με το Ιράν να έχει τοποθετήσει νάρκες και το αμερικανικό ναυτικό να έχει επιβάλει αποκλεισμό, περιορίζοντας ουσιαστικά τη διέλευση εμπορικών πλοίων.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας έχει προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε καύσιμα αεροσκαφών μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ανησυχούν περισσότερο για το κόστος παρά για τη διαθεσιμότητα των καυσίμων.

Συνολικά, όπως επισημαίνουν αναλυτές, οι υψηλές τιμές στα καύσιμα αεροσκαφών αναμένεται να διατηρηθούν έως ότου υπάρξει μια σταθερή λύση στον πόλεμο με το Ιράν και επανέλθει η παραγωγή και η διακίνηση πετρελαίου του Κόλπου σε φυσιολογικά επίπεδα.

Με πληροφορίες από Axios