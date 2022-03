ΗΠΑ: 13χρονος οδηγούσε φορτηγάκι και προκάλεσε πολύνεκρο τροχαίο στο Τέξας

Ένας 13χρονος οδηγούσε το φορτηγάκι που προκάλεσε το βράδυ της Τρίτης πολύνεκρο τροχαίο στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Μεταφορών (NTSB).

Από τη μετωπική σύγκρουση του μικρού φορτηγού με βαν που μετέφερε αθλητές πανεπιστημιακής ομάδας γκολφ, το οποίο επέστρεφε από το Νέο Μεξικό, βρήκαν τον θάνατο συνολικά εννέα άνθρωποι.

New details are emerging about the tragic crash in Texas that took multiple lives, including six members and the coach of the University of the Southwest’s golf team. @BreakingChesky reports. pic.twitter.com/KZrhy6PySg