ΗΠΑ: 125 πανεπιστήμια πρόσφεραν υποτροφίες εκατομμυρίων στον 16χρονο Ντένις Μπερνς

Ένας 16χρονος μαθητής στη Λουιζιάνα έλαβε προσφορές για πανεπιστημιακές υποτροφίες συνολικού ύψους άνω των 9 εκατ. δολαρίων.

Πρόκειται για τον Ντένις Μπερνς, ο οποίος βρίσκεται στην τελευταία τάξη του Διεθνούς Λυκείου της Νέας Ορλεάνης, και συσσωρεύει προσφορές υποτροφιών, αφού υπέβαλε αίτηση τον περασμένο Αύγουστο σε 200 κολέγια σε όλη τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχει γίνει δεκτός σε 125 από αυτά και ελπίζει σε περισσότερες προσφορές πριν αποφασίσει πού θα εγγραφεί. Με τον ρυθμό που «τρέχουν» οι προσφορές υποτροφιών είναι πιθανόν η περίπτωση του εφήβου να αποτελέσει σύντομα νέο εθνικό ρεκόρ.

«Ο στόχος μου είναι να φτάσω τα 10 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης WWL-TV, το οποίο μετέδωσε πρώτο το εντυπωσιακό ποσό που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκει σε μια νεαρή κοπέλα επίσης από την Λουιζιάνα, την Νόρμαντι Κορμίερ, η οποία έλαβε συνολική βοήθεια ύψους 9,4 εκατ. δολαρίων από περίπου 140 σχολές το 2019. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, αναζήτησε την αναγνώριση από το Guinness World Records για το κατόρθωμά της και, ενώ ο οργανισμός δεν μπόρεσε να βρει άτομο με περισσότερες προσφορές στις ΗΠΑ, δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αν έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ, δεδομένων των παγκόσμιων διαφορών μεταξύ των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Ντένις Μπέρνς από την πλευρά του δήλωσε στο WWL-TV ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «ανατινάχτηκαν» καθώς διαδόθηκε η είδηση του επιτεύγματός του.

🎓🎉 Congrats to New Orleans senior Dennis Barnes who has set a NATIONAL RECORD with offers from 125 colleges totaling more than $9 million in scholarships - more than any other college bound senior in U.S. history. https://t.co/QODn2iYTYB pic.twitter.com/qnN7NCBfI6