Ινδονησία: Πύθωνας κατάπιε γυναίκα

Ένας πύθωνας κατάπιε και σκότωσε μια γυναίκα στην Ινδονησία. Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μόλις ένα μήνα, που μια γυναίκα σκοτώνεται στη χώρα μετά από επίθεση πύθωνα.

Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην κοιλιά ενός πύθωνα που την είχε καταπιεί ολόκληρη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία στην ινδονησιακή επαρχία του Νότιου Σουλαουέζι.

Η 36χρονη γυναίκα εξαφανίστηκε αφού έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Τρίτης για να αγοράσει φάρμακα για το άρρωστο παιδί της, ανακοίνωσε η αστυνομία. Οι συγγενείς της, ανήσυχοι, πήγαν να την αναζητήσουν.

Ο σύζυγός της ανακάλυψε τα παπούτσια και το παντελόνι της πεσμένα στο έδαφος περίπου 500 μέτρα από το σπίτι τους στο χωριό Σιτέμπα.

«Λίγο μετά, εντόπισε ένα ερπετό, περίπου δέκα μέτρα από το μονοπάτι. Το ερπετό ήταν ακόμα ζωντανό», δήλωσε στο AFP ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, ο Ιντούλ, ο οποίος, όπως συνηθίζεται στη χώρα, χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα.

Ο σύζυγος υποψιάστηκε τι είχε συμβεί αφού παρατήρησε την «πολύ μεγάλη» κοιλιά του πύθωνα, πρόσθεσε ο Ιγιάνγκ, ένας αξιωματούχος του χωριού. Στη συνέχεια κάλεσε τους κατοίκους του χωριού να τον βοηθήσουν να ανοίξει το στομάχι του ερπετού και τότε εμφανίστηκε το σώμα της γυναίκας του.

Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδονησία τα τελευταία χρόνια από πύθωνες που τους κατάπιαν.

Στις αρχές Ιουνίου, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο στομάχι ενός δικτυωτού πύθωνα (Σ.τ.Σ: ο δικτυωτός πύθωνας είναι ένα είδος πύθωνα ιθαγενές στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, το μακρύτερο φίδι στον κόσμο και το τρίτο βαρύτερο), μήκους περίπου πέντε μέτρων.

Το περιστατικό εκείνο σημειώθηκε στην ίδια επαρχία του Νότιου Σουλαουέζι, που ονομάζεται επίσης Κελέβη, αλλά σε άλλο χωριό.

Τον περασμένο χρόνο, κάτοικοι της περιοχής Τινάνγκεα, στα νοτιοανατολικά του νησιού Σουλαουέζι, σκότωσαν έναν πύθωνα οκτώ μέτρων, όταν διαπίστωσαν ότι προσπαθούσε να στραγγαλίσει και να καταπιεί έναν αγρότη.

Το 2018, μια 54χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε έναν πύθωνα επτά μέτρων στην κοινότητα Μούνα, στα νοτιοανατολικά της ίδιας περιοχής. Τον προηγούμενο χρόνο, πύθωνας 4 μέτρων έφαγε έναν αγρότη στο δυτικό Σουλαουέζι σε μια φυτεία φοινικέλαιου.

