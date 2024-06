Iνδονησία: Εξαφανισμένη μητέρα 4 παιδιών βρέθηκε νεκρή στην κοιλιά πύθωνα

Μια γυναίκα στην Ινδονησία βρέθηκε νεκρή στην κοιλιά ενός πύθωνα καθώς το φίδι την είχε καταπιεί ολόκληρη.

Ο 45χρονος σύζυγος της άτυχης γυναίκας μαζί με κατοίκους του χωριού Κλέρμπανγκ που βρίσκεται στην επαρχία Νότιο Σαλαουέσι της Ινδονησίας, ανακάλυψε τη σορό της συζύγου του στο εσωτερικό ενός πύθωνα μήκους 5 μέτρων.

Η Φαρίντα, μητέρα τεσσάρων παιδιών είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της Πέμπτης όποτε και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της. Ο σύζυγος της αναζητώντας την, εντόπισε τα προσωπικά της αντικείμενα γεγονός που τον ανησύχησε. Οι κάτοικοι του χωριού τότε έψαξαν ενδελεχώς την περιοχή και εντόπισαν έναν πύθωνα με φουσκωμένη κοιλιά.

Οι κάτοικοι του χωριού Κλέρμπαγκ της Ινδονησίας, τότε συμφώνησαν να ανοίξουν την κοιλιά του φιδιού προκειμένου να μάθουν αν αυτό ήταν που σκότωσε την 50χρονη, με την υπόθεσή τους να επιβεβαιώνεται γρήγορα. Η γυναίκα βρέθηκε ντυμένη κανονικά μέσα στην κοιλιά του πύθωνα.

Παρόλο που αυτά τα περιστατικά θεωρούνται αρκετά σπάνια, πολλοί είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο στην Ινδονησία, τα τελευταία χρόνια.

A missing woman in Indonesia has been found eaten alive by a giant python



A search party discovered the 20ft long snake with a huge bulge in its stomach – and fearing the worst, they cut through it with a machetehttps://t.co/1hiVR3Vy4K