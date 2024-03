Ινδία: Κακοποίησαν άγρια ζευγάρι Ισπανών τουριστών - Βίασαν τη γυναίκα και ξυλοκόπησαν τον άνδρα

Συγκλονίζει η υπόθεση ενός ζευγαριού τουριστών στην Ισπανία, οι οποίοι κακοποιήθηκαν άγρια κατά τη διάρκεια διακοπών τους στην Ινδία. Η γυναίκα βιάστηκε ομαδικά ενώ ο σύζυγός της ξυλοκοπήθηκε.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν οι Αρχές της Ινδίας εντόπισαν το ζευγάρι αργά το βράδυ στην άκρη ενός δρόμου, το οποίο φαινόταν να είχε κακοποιηθεί άγρια. Ο αστυνομικός διευθυντής στην Ντούμκα της ανατολικής Ινδίας αρχικά δεν γνωστοποίησε λεπτομέρειες για το περιστατικό αλλά ούτε και τα ονόματα των θυμάτων, αναφέροντας απλά πως οι δυο τους είπαν στις αρχές ότι «προσβλήθηκε η αιδώς τους» σε επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονταν επτά άνδρες.

Ωστόσο σε συνέντευξή τους στο ισπανικό τηλεοπτικό κανάλι Antena 3 το Σάββατο, το ζευγάρι μίλησε μέσω σύνδεσης με βίντεο και αποκάλυψαν πως οι άνδρες βίασαν την Φερνάντα και χτύπησαν επανειλημμένα τον Βισέντε, αναφέροντας παράλληλα και τα ονόματά τους. Το ζευγάρι αποκάλυψε πως είχε κατασκηνώσει κοντά στον τόπο όπου δέχθηκε την επίθεση, επειδή δεν μπορούσε να βρει εκεί κοντά ξενοδοχείο. «Με βίασαν, ο ένας μετά τον άλλο, ενώ μερικοί παρακολουθούσαν, και συνέχισαν για περίπου δύο ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη η Φερνάντα.

Fernanda from Brazil and Vicente from Spain, a couple who until today had safely visited 65 countries while travelling around the world on a motorcycle for the last 5 years, will no doubt regret adding India to their itinerary for the rest of their lives. pic.twitter.com/CXlIBONpDd