Βρετανία: Εικονική σεξουαλική επίθεση σε άβαταρ κοριτσιού ερευνά η αστυνομία

Η αστυνομία ερευνά μια εικονική σεξουαλική επίθεση στο άβαταρ μιας κοπέλας, η οποία μπορεί να μην οδήγησε σε σωματική βλάβη, αλλά της προκάλεσε «ψυχολογικό τραύμα».

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας (VR), ανέφερε η Daily Mail. Την έρευνα για την εικονική σεξουαλική επίθεση ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ένωσης Επιτρόπων Αστυνομίας και Εγκληματικότητας, Ντόνα Τζόουνς, η οποία δήλωσε ότι έμαθε για την καταγγελία το 2023.

Οι επικεφαλής της αστυνομίας έχουν καλέσει τις πλατφόρμες να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν τους χρήστες τους. Ο Ίαν Κρίτσλεϊ από το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC) έγραψε ότι το metaverse - ένα όνομα που αντιπροσωπεύει μια σειρά από εικονικούς τρισδιάστατους χώρους - έχει δημιουργήσει μια «πύλη για αρπακτικά προκειμένου να διαπράττουν φρικτά εγκλήματα εναντίον παιδιών, εγκλήματα που γνωρίζουμε ότι έχουν δια βίου επιπτώσεις τόσο συναισθηματικά όσο και ψυχικά». «Πρέπει να δούμε πολύ περισσότερη δράση από τις εταιρείες τεχνολογίας για να κάνουν περισσότερα για να καταστήσουν τις πλατφόρμες τους ασφαλείς χώρους», πρόσθεσε.

Ο αντίκτυπος της επίθεσης στο άβαταρ του κοριτσιού λέγεται ότι ήταν αυξημένος λόγω της καθηλωτικής φύσης της εμπειρίας στο παιχνίδι VR. Σύμφωνα με ανώνυμο ανώτερο αξιωματικό που γνωρίζει το θέμα και μίλησε στην εφημερίδα, το κορίτσι, που ήταν τότε κάτω των 16 ετών, υπέστη ψυχολογικό τραύμα «παρόμοιο με αυτό που υφίσταται κάποιος που έχει υποστεί σωματικό βιασμό».

Αλλά στο ποινικό δίκαιο, ο βιασμός και η σεξουαλική επίθεση απαιτούν να έχει υπάρξει σωματική επαφή. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να χρειαστούν νομικές αλλαγές για να διασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι για επιθέσεις με σεξουαλικά κίνητρα εναντίον άβαταρ σε εικονικούς κόσμους μπορούν να διωχθούν και να τιμωρηθούν αποτελεσματικά.

Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι μπορεί να υπάρχουν υφιστάμενοι νόμοι, όπως για παράδειγμα αυτοί κατά της δημιουργίας συνθετικών εικόνων παιδικής κακοποίησης, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη δίωξη σε αντίστοιχές υποθέσεις που έχουν να κάνουν με καταγγελίες εγκλημάτων σε επίπεδο εικονικής πραγματικότητας.

Η Ντόνα Τζόουνς δήλωσε στην εκπομπή World at One του BBC Radio 4 την Τρίτη: «Η αστυνομία πρέπει να εργάζεται γρήγορα. Πρέπει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση, ιδίως με το υπουργείο Δικαιοσύνης, για να επισημάνει πού πρέπει να γίνουν αλλαγές στη νομοθεσία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζονται ανησυχίες για επιθέσεις με σεξουαλικά κίνητρα στο metaverse. Το 2022, η ερευνήτρια Νίνα Τζέιν Πατέλ αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα κακοποίησης σε έναν εικονικό κόσμο που διαχειριζόταν η Meta με την ονομασία Horizon Venues (τώρα μέρος της Horizon Worlds), παρομοιάζοντάς το με σεξουαλική επίθεση.

Ανακαλώντας την εμπειρία της, η Πατέλ δήλωσε στην ίδια εκπομπή ότι «περιτριγυρίστηκε από τρία έως τέσσερα άβαταρ που αντιπροσώπευαν άνδρες, οι οποίοι άρχισαν να με παρενοχλούν σεξουαλικά με λεκτικά μέσα και στη συνέχεια να επιτίθενται σεξουαλικά στο άβαταρ μου». Είπε ακόμα ότι χρησιμοποίησαν μισογυνικές εκφράσεις και «συνέχισαν να αγγίζουν το άβαταρ μου με τρόπο που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως σεξουαλική επίθεση στο άβαταρ μου».

