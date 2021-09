Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αεροσκάφος της Rolls Royce ολοκλήρωσε την παρθενική του πτήση, πετώντας στον ουρανό του Ηνωμένου Βασιλείου για περίπου 15 λεπτά αυτήν την εβδομάδα.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι το ταξίδι του αεροσκάφους την Τετάρτη σηματοδότησε «την αρχή μιας εντατικής φάσης δοκιμαστικών πτήσεων» που συνεπάγεται τη συλλογή στοιχείων για την ηλεκτρική ισχύ και το σύστημα προώθησης.

We are pleased to announce our all-electric aircraft the #SpiritOfInnovation completed its first ever flight. We’re incredibly proud of the hard work our teams are doing to ACCELerate the transition to #NetZero travel. #ACCEL @YASAMotors @Electroflight https://t.co/gdyGDbDLIa pic.twitter.com/CWktWjYCju