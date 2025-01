Ηφαίστειο στην Ινδονησία: Ξανά σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας - Εκτόξευσε τέφρα σε ύψος ως και 4 χιλιομέτρων

Γύρω στους 3.000 κατοίκους απομακρύνθηκαν από περιοχές γύρω από το ηφαίστειο του όρους Ίμπου, στο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, όπως ενημέρωσαν οι αρχές σήμερα.

Η εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων άρχισε χθες βράδυ για τους περίπου 3.000 κατοίκους πέντε χωριών γύρω από τον κρατήρα στο νησί, στην περιοχή των Μολούκων, που θεωρείται πως κινδύνευαν περισσότερο, σύμφωνα με τον Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπο της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο αρχιπέλαγος. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη το εάν θα δώσουν εντολή να απομακρυνθούν άλλοι 10.000 κάτοικοι περιοχών γύρω από το ηφαίστειο, πάντως η κατάσταση μοιάζει να είναι μάλλον «σταθερή», σύμφωνα με τον ίδιο.

Το ηφαίστειο εισήλθε ξανά σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας αυτή την εβδομάδα, εκτοξεύοντας πυκνό νέφος ηφαιστειακής τέφρας που έφθασε σε ύψος ως και τεσσάρων χιλιομέτρων. Στο ηφαίστειο σημειώθηκε έκρηξη που διήρκεσε περίπου δύο λεπτά χθες Τετάρτη στις 07:11 (τοπική ώρα· 00:11 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η ηφαιστειολογική υπηρεσία της χώρας, ωθώντας τις αρχές να αυξήσουν στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού στην τετράβαθμη κλίμακα.

