Ακυρώσεις πτήσεων στο Μπαλί λόγω ηφαιστειακής τέφρας από το Λεβοτομπί

Ακυρώνονται πτήσεις στο Μπαλί λόγω ηφαιστειακής τέφρας από το ηφαίστειο Λεβοτομπί, που εξερράγη στις αρχές Νοεμβρίου.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις από και προς το Μπαλί λόγω επικίνδυνων νεφών τέφρας από το ηφαίστειο Λεβοτομπί, που βρίσκεται κοντά στο νησί.

Η Qantas, η Jetstar και η Virgin Australia ενημέρωσαν τους επιβάτες τους για ακυρώσεις πτήσεων σήμερα Τετάρτη, λέγοντας ότι η τέφρα από το ηφαίστειο καθιστά επικίνδυνες τις πτήσεις. Το ηφαίστειο εκτόξευσε μια στήλη τέφρας 9 χιλιομέτρων στον ουρανό το Σαββατοκύριακο, μία εβδομάδα μετά από τη μεγάλη έκρηξη που σκότωσε 10 ανθρώπους.

🇮🇩🌋☁️Mount #Lewotobi Laki-laki in #Indonesia continues to erupt.



🚫✈️Ash from the #volcano has now caused the cancellation of multiple flights between #Australia and #Bali.



🛰️Past 6 hours satellite imagery: pic.twitter.com/X42Z0tvzhn