Ιαπωνία: Τέθηκε σε λειτουργία το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο

Η Ιαπωνία επανέφερε σε λειτουργία έναν αντιδραστήρα στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου, σχεδόν 15 χρόνια μετά την καταστροφή στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα που ανάγκασε τη χώρα να κλείσει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της.

Ο αντιδραστήρας αριθ. 6 στο εργοστάσιο Kashiwazaki-Kariwa, βορειοδυτικά του Τόκιο, επανήλθε σε λειτουργία την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου.

Η επανεκκίνηση καθυστέρησε κατά μία ημέρα λόγω βλάβης στο σύστημα συναγερμού και αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί εμπορικά τον επόμενο μήνα.

Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη στην επανεκκίνηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ιαπωνία, η οποία έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει. Ο έβδομος αντιδραστήρας δεν αναμένεται να επανεκκινήσει πριν από το 2030, ενώ οι υπόλοιποι πέντε ενδέχεται να τεθούν εκτός λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι ο σταθμός θα έχει πολύ μικρότερη παραγωγική ικανότητα από ό,τι όταν λειτουργούσαν και οι επτά αντιδραστήρες: 8,2 γιγαβάτ.

Η πυρηνική ενέργεια στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία, η οποία πάντα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, ήταν από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησαν την πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, αυτές οι φιλοδοξίες καταστράφηκαν το 2011 από αυτό που σήμερα έγινε γνωστή ως μία από τις χειρότερες πυρηνικές καταστροφές στην ιστορία.

Προκαλούμενη από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ιαπωνία, η τήξη των αντιδραστήρων στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταΐτσι οδήγησε σε διαρροή ραδιενέργειας. Αυτό προκάλεσε προβλήματα στις τοπικές κοινότητες που εκκενώθηκαν, και πολλές από αυτές δεν έχουν επιστρέψει παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις ότι είναι ασφαλές να το κάνουν.

Οι επικριτές λένε ότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία του σταθμού, Tokyo Electric Power Company (Tepco), δεν ήταν προετοιμασμένη και ότι η αντίδραση της εταιρείας και της κυβέρνησης δεν ήταν καλά συντονισμένη. Μια ανεξάρτητη κυβερνητική έκθεση χαρακτήρισε το συμβάν «ανθρωπογενή καταστροφή» και κατηγόρησε την Tepco, αν και αργότερα ένα δικαστήριο απάλλαξε τρεις από τους διευθυντές της από την κατηγορία της αμέλειας.

Ωστόσο, ο φόβος και η έλλειψη εμπιστοσύνης τροφοδότησαν την αντίθεση του κοινού στην πυρηνική ενέργεια και η Ιαπωνία ανέστειλε τη λειτουργία και των 54 αντιδραστήρων της λίγο μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Την τελευταία δεκαετία προσπαθεί να επαναφέρει σε λειτουργία αυτά τα εργοστάσια. Από το 2015, έχει επανεκκινήσει 15 από τους 33 λειτουργικούς αντιδραστήρες της. Το εργοστάσιο Kashiwazaki-Kariwa είναι το πρώτο από αυτά που ανήκουν στην Tepco που επανεκκινήθηκε.

Πριν από το 2011, η πυρηνική ενέργεια κάλυπτε σχεδόν το 30% των αναγκών της Ιαπωνίας σε ηλεκτρική ενέργεια και η χώρα σχεδίαζε να αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 50% έως το 2030. Το ενεργειακό της σχέδιο που παρουσιάστηκε πέρυσι αποκάλυψε έναν πιο μετριοπαθή στόχο: η Ιαπωνία επιθυμεί η πυρηνική ενέργεια να καλύπτει το 20% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια έως το 2040.

Ακόμη και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο.

