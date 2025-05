Ιαπωνία: Κουβαλούσαν 160 κιλά ζωντανά καβούρια-ερημίτες στις αποσκευές τους

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στην Ιαπωνία με την κατηγορία της απόπειρας παράνομης εξαγωγής χιλιάδων καβουριών-ερημιτών από το νησί Αμαμί, στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι ύποπτοι, ηλικίας 24, 26 και 27 ετών, ταυτοποιήθηκαν από ιαπωνικά μέσα ως υπήκοοι Κίνας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν υπάλληλοι ξενοδοχείου, όπου διέμεναν οι τρεις άνδρες, παρατήρησαν περίεργους θορύβους από τις αποσκευές τους. Όταν τις άνοιξαν, εντόπισαν ζωντανά καβούρια και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αρχές εντόπισαν «χιλιάδες» καβούρια, συνολικού βάρους περίπου 95 κιλών, ενώ ένας από τους άνδρες είχε επιπλέον 65 κιλά καβουριών σε δεύτερο σετ αποσκευών. Τα καβούρια-ερημίτες θεωρούνται προστατευόμενο είδος στο νησί και, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτελούν μέρος της βιοποικιλότητας του Αμαμί.

Hermit crabs swap their shells as they grow and can live up to 30 years in the wild, often choosing shells from dead snails to fit their size. They also form "housing chains" where dozens line up by size to trade shells in a chaotic crab party. Nature's ultimate home renovators!… pic.twitter.com/DYMDP7M2Ht