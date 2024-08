Ιαπωνία: Η στιγμή που αεροσκάφος επιχειρεί να προσγειωθεί εν μέσω του τυφώνα Σανσάν

Βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, δείχνει τις προσπάθειες ενός πιλότου αεροσκάφους στην Ιαπωνία, να προσπαθεί να προσγειωθεί εν μέσω του τυφώνα Σανσάν που έχει σαρώσει τη χώρα.

Στο βίντεο που τραβήχτηκε την Πέμπτη φαίνεται η στιγμή που ένα αεροσκάφος παρασύρεται από τους ισχυρούς ανέμους την ώρα που επιχειρεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του νησιού Kίσου της Ιαπωνίας.

Οι Japan Airlines και ANA ήδη είχαν ανακοινώσει την ακύρωση 600 και πλέον πτήσεων σήμερα, έπειτα από παρόμοιο αριθμό χθες. Οι ακυρώσεις έπληξαν σχεδόν 50.000 επιβάτες.

Ο τυφώνας Σανσάν, που μετακινείται αργά σήμερα κατά μήκος της Ιαπωνίας, προκάλεσε καταρρακτώδεις βροχές και στοίχισε τη ζωή σε ως και έξι ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές και τοπικά ΜΜΕ.

Ο τυφώνας, από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει το αρχιπέλαγος τις τελευταίες δεκαετίες, έχασε μέρος της ισχύος του, όμως εξακολουθεί να συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους, με ριπές ως και 126 χιλιομέτρων την ώρα, καθώς κινείται με αργή ταχύτητα πάνω από το έδαφος της ασιατικής χώρας 125 εκατομμυρίων κατοίκων.

Προτού καν ο τυφώνας φθάσει πάνω από τη γη, κατολίσθηση που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή τριών μελών της ίδιας οικογένειας, το βράδυ της Τρίτης, στον νομό Αϊτσί, στο κεντρικό τμήμα της Ιαπωνίας, στις ακτές στον ειρηνικό.

Ο ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι επιβεβαίωσε τέσσερις θανάτους, διευκρινίζοντας πως σε μια από τις περιπτώσεις «εξετάζεται ακόμη» αν υπήρχε «σχέση» με το φαινόμενο. Ανέφερε επίσης πως ακόμη δυο άνθρωποι αγνοούνται ή θεωρείται πως είναι νεκροί.

Έκανε επίσης λόγο για οκτώ σοβαρά τραυματίες και άλλους 70 πιο ελαφρά αφότου ο τυφώνας έφθασε στο νότιο νησί Κιούσου με ανέμους ταχύτητας ως και 252 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση μέγιστου συναγερμού λόγω του κινδύνου για πλημμύρες, ψηλά κύματα και κατολισθήσεις σε διάφορους νομούς. Συνέστησαν σε πάνω από πέντε εκατ. κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η πόλη Νινόμιγια, στον νομό Καναγκάουα (νοτιοδυτικά από το Τόκιο), κάλεσε τους πολίτες να λάβουν «άμεσα μέτρα» για την ασφάλειά τους, ιδίως να μεταφερθούν σε ψηλότερους ορόφους των κτιρίων όπου διαμένουν, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλίσει ποταμός στην περιοχή.

Ορισμένα τμήματα της νήσου Κιούσου έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με βροχοπτώσεις-ρεκόρ τον Αύγουστο. Στην πόλη Μισάτο καταγράφηκαν βροχοπτώσεις 791 και πλέον χιλιοστών μέσα σε 48 ώρες, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Στη λουτρόπολη Μπέπου, διάσημη για τις θερμές πηγές της, δεν σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, όμως ο τυφώνας εμπόδισε τους τουρίστες να επισκεφθούν αξιοθέατα και ανάγκασε τις αρχές να κλείσουν τις πηγές, ζωολογικούς κήπους, ακόμα και μικρά εμπορικά καταστήματα που κανονικά λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως.

🔴JAPAN🇯🇵| Typhoon #Shanshan reached #Japan this Thursday, Aug 29 with gusts of 200 km/h, torrential rains & tornadoes. The #typhoon first hit the Japan's main southern island #Kyushu. Although expected, Shanshan has already caused several victims and significant material damage. pic.twitter.com/Ttrh44Y7qi