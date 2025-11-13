Ιαπωνία: Αντιδράσεις με το «κοιμάμαι μόνο δύο ώρες» της πρωθυπουργού Τακαΐτσι

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιαπωνία η δήλωση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι ότι κοιμάται «μόνο δύο ώρες τη νύχτα», σε μια χώρα όπου η υπερβολική εργασία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό κοινωνικό και υγειονομικό πρόβλημα.

Μιλώντας σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής, η Τακαΐτσι ανέφερε πως εργάζεται ασταμάτητα, παραδέχτηκε ότι αυτό «είναι κακό για το δέρμα της», αλλά επέμεινε ότι οι ώρες της δουλειάς της σχετίζονται με τις αυξημένες κυβερνητικές ευθύνες.

Η αναφορά της έγινε τη στιγμή που η κυβέρνησή της εξετάζει πιθανή αύξηση των υπερωριών, κίνηση που παρουσιάζεται ως μέτρο τόνωσης της ανάπτυξης.

Ιαπωνία: Ο στόχος της Τακαΐτσι στα εργασιακά

Η πρωθυπουργός, η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Ιαπωνίας που ανέλαβε τον θώκο, υποστήριξε ότι στόχος της είναι «να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε ο καθένας να βρίσκει ισορροπία ανάμεσα στη φροντίδα της οικογένειας, την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο».

Ωστόσο, οι επικριτές της θεωρούν ότι οι τοποθετήσεις της νομιμοποιούν το εργασιακό μοντέλο που εδώ και δεκαετίες συνδέεται με το φαινόμενο karoshi, δηλαδή τον θάνατο από υπερβολική εργασία. Οι αντιδράσεις εντάθηκαν από το γεγονός ότι, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Τακαΐτσι είχε συγκαλέσει σύσκεψη με τους συνεργάτες της στις 03:00 τα ξημερώματα για προετοιμασία κοινοβουλευτικής συνεδρίασης.

Επίσης, μετά την εκλογή της στην ηγεσία του LDP τον Οκτώβριο, είχε δηλώσει πως σκοπεύει να «ξεχάσει για τον εαυτό της τον όρο work-life balance», δηλαδή ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζώη, και να «δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει», προκαλώντας νέο κύκλο κριτικής.

Η συζήτηση για την εργασιακή κόπωση στην Ιαπωνία παραμένει εξαιρετικά φορτισμένη, καθώς οι επισφαλείς συνθήκες και οι εξοντωτικές ώρες έχουν οδηγήσει σε δεκάδες περιπτώσεις karoshi τα τελευταία χρόνια.