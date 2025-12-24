Νιγηρία: Έκρηξη σε κατάμεστο τέμενος - Αναφορές για νεκρούς

Έκρηξη σε τέμενος σημειώθηκε το βράδυ στη βορειοανατολική Νιγηρία, στην πολιτεία Μπόρνο, την ώρα της προσευχής, με τις αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο επίθεσης από βομβιστή αυτοκτονίας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε εντός ή κοντά στον χώρο λατρείας, προκαλώντας πανικό στους πιστούς. Ανεπίσημες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον απολογισμό.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δεν έχουν επαληθευτεί, διακρίνονται άνθρωποι συγκεντρωμένοι σε παρακείμενη αγορά, ενώ η περιοχή φαίνεται να έχει καλυφθεί από σκόνη μετά την έκρηξη.

Η επίθεση σημειώθηκε στη Μαϊντουγκούρι, πρωτεύουσα της πολιτείας Μπόρνο. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, ωστόσο η πόλη έχει κατ’ επανάληψη βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων σε πολυσύχναστα σημεία, με τη χρήση βομβιστών αυτοκτονίας ή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Explosion tears through mosque during evening prayers in Maiduguri, Borno State, Nigeria.



Reuters witness confirms blast; no casualty figures or official comment yet. Damage extent unclear. pic.twitter.com/M9GN1eYp8R — GeoTechWar (@geotechwar) December 24, 2025

Η Μαϊντουγκούρι αποτελεί διαχρονικό επίκεντρο της εξέγερσης της ισλαμιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ, καθώς και της αποσχισθείσας ομάδας Ισλαμικό Κράτος Δυτικής Αφρικής. Η ένοπλη δράση της Μπόκο Χαράμ στην περιοχή ξεκίνησε το 2009, με στόχο την επιβολή ισλαμικού καθεστώτος.

Παρά τα εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, επιθέσεις εναντίον αμάχων εξακολουθούν να καταγράφονται στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Με πληροφορίες από BBC