Σαναέ Τακαΐτσι: «Οι γκέι είναι 'εντάξει' αλλά όχι ο γάμος μεταξύ τους»

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας και οι αντιδράσεις για τις απόψεις της

Η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός, Σαναέ Τακαΐτσι/Φωτογραφία: EPA
Η Ιαπωνία εξέλεξε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στην ιστορία της, τη Σαναέ Τακαΐτσι. Ωστόσο, η συντηρητική πολιτικός έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω των απόψεών της για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Η Τακαΐτσι είναι μέλος του συντηρητικού Κόμματος Φιλελεύθερων Δημοκρατών (LDP) της Ιαπωνίας, το οποίο παραμένει στην εξουσία σχεδόν 30 χρόνια, σύμφωνα με το CNN.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την Τακαΐτσι ως «ένα ιδιαίτερα σεβαστό πρόσωπο μεγάλης σοφίας και δύναμης» σε ανάρτηση στο Truth Social.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει δημόσια πως «δεν πρέπει να υπάρχει προκατάληψη λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου», η Τακαΐτσι αντιτίθεται στον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Σε μια προεκλογική συζήτηση τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε στο κοινό ότι είναι κατά του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, αν και είπε ότι το να έχει κάποιος σύντροφο του ίδιου φύλου είναι «εντάξει».

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης επιτροπής προϋπολογισμού το 2023, περιέγραψε τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ως «εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα», επικαλούμενη το Άρθρο 24 του Συντάγματος της Ιαπωνίας, που δηλώνει ότι «ο γάμος βασίζεται μόνο στη συναίνεση και των δύο φύλων».

Η νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου στη χώρα θα απαιτούσε είτε την ψήφιση νέου νόμου είτε την τροποποίηση του ισχύοντος αστικού κώδικα της Ιαπωνίας.

Η Τακαΐτσι υποστηρίζει επίσης παραδοσιακούς, συντηρητικούς ρόλους των φύλων. Σύμφωνα με το NBC News, προωθεί τον περιορισμό της διαδοχής στην αυτοκρατορική οικογένεια της Ιαπωνίας και αντιτίθεται στην τροποποίηση του νόμου ώστε να διευκολυνθεί η δυνατότητα των παντρεμένων γυναικών να κρατούν το πατρικό τους επώνυμο (στην Ιαπωνία, τα παντρεμένα ζευγάρια υποχρεούνται να έχουν το ίδιο επώνυμο).

Αν και ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν είναι νόμιμος στην Ιαπωνία, μερικές πόλεις και δήμοι εκδίδουν πιστοποιητικά συνεργασίας για ζευγάρια του ίδιου φύλου.

Ωστόσο, τα δικαιώματα που παρέχουν αυτά τα πιστοποιητικά δεν είναι ίσα με τα δικαιώματα που απολαμβάνουν τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια. Πέρυσι, ένα ανώτερο δικαστήριο της Ιαπωνίας αποφάσισε ότι οι ισχύουσες περιορισμοί στον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι αντισυνταγματικοί, μια κίνηση που οι υποστηρικτές χαρακτήρισαν συμβολικά σημαντική για τα δικαιώματα LGBTQ+.

Παράλληλα, το 2023, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιαπωνίας ακύρωσε ένα 20χρονο νομοσχέδιο που απαιτούσε οι τρανς άνθρωποι να υποβάλλονται σε χειρουργική στείρωση για να αλλάξουν τον νομικό τους δείκτη φύλου.

Με πληροφορίες από them.us

