Σαναέ Τακαΐτσι: Ποιος είναι ο «Πρώτος Κύριος» της Ιαπωνίας, Τάκου Γιαμαμότο που θέλει να της ετοιμάζει «νόστιμα γεύματα»

Σαναέ Τακαΐτσι και Τάκου Γιαμαμότο παντρεύτηκαν το 2004, χώρισαν το 2017 και ξαναπαντρεύτηκαν το 2021

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Διακριτικός σύζυγος» θέλει είναι ο Τάκου Γιαμαμότο, «Πρώτος Κύριος» της Ιαπωνίας και άνδρας της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού στη χώρα, Σαναέ Τακαΐτσι.

«Σε αντίθεση με τη Δύση, είναι καλύτερο για τον σύντροφο να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ» ανέφερε σε δηλώσεις, εκφράζοντας την στήριξή του στη σύζυγό του και την προθυμία του να της ετοιμάζει τα γεύματά της.

Υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι η επικεφαλής της κυβέρνησης να μπορεί να εργάζεται αποτελεσματικά μαζί με τους εταίρους της στον συνασπισμό προκειμένου να «υλοποιήσει το όραμά της ως πρωθυπουργός».

«Εύχομαι να της δώσω μια στέρεη βοήθεια ως διακριτικός σύζυγος, ώστε η παρουσία μου να μην γίνει εμπόδιο», πρόσθεσε, σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες, Τρίτη, ο Γιαμαμότο περιέγραψε τη σύζυγό του ως «ένα άτομο που μελετά σκληρότερα από οποιονδήποτε», με το δωμάτιό της γεμάτο έγγραφα και βιβλία.

Ποιος είναι ο «Πρώτος Κύριος» της Ιαπωνίας, Τάκου Γιαμαμότο

Πρώην μέλος του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Γιαμαμότο είπε ότι αρχικά «αυτό που τον τράβηξε σε εκείνη, ήταν η αντίθεση» μεταξύ της σκληρής εξωτερικής εμφάνισης της Τακαΐτσι και της θηλυκότητάς της.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2004, χώρισε το 2017 λόγω πολιτικών διαφορών, αλλά ξαναπαντρεύτηκε το 2021. Τώρα ζουν μαζί σε ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Ακασάκα του Τόκιο.

Στη διάρκεια του πρώτου γάμου τους, η Τακαΐτσι είχε πάρει το επώνυμο του Γιαμαμότο. Στη συνέχεια, στον δεύτερο γάμο τους, εκείνος πήρε το επώνυμο της συζύγου του ως επίσημο επώνυμο για διοικητικούς σκοπούς.

Το 2004, αφού η Τακαΐτσι έχασε την έδρα της στην κάτω βουλή, ο Γιαμαμότο της έκανε πρόταση γάμου τηλεφωνικά, λέγοντας: «Μπορώ να σου φτιάχνω νόστιμα γεύματα για μια ζωή επειδή έχω άδεια μαγειρικής». Παντρεύτηκαν εκείνη τη χρονιά και έγιναν ζευγάρι αφού η Τακαΐτσι κέρδισε ξανά μια έδρα στις εκλογές της κάτω βουλής το 2005.

«Η κουζίνα είναι το κάστρο μου, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει κάτι εκείνη» θέλησε να επισημάνει ο Γιαμαμότο.

Πάντως, αν και οι δυο τους χώρισαν το 2017, ο Γιαμαμότο υποστήριξε την Τακαΐτσι όταν έθεσε υποψηφιότητα στις εκλογές για την ηγεσία του LDP το 2021. Αφού ο Γιαμαμότο έχασε την έδρα του στην κάτω βουλή στις επόμενες γενικές εκλογές, ξαναπαντρεύτηκαν.

«Εκείνη την εποχή, έπαιξαν πέτρα, χαρτί και ψαλίδι για να αποφασίσουν ποιο θα είναι το επίσημα καταχωρημένο επώνυμο της Τακαΐτσι» σχολιάζουν τοπικά μέσα.

Και οι δύο ήταν μέλη κόμματος με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Γιοσίρο Μόρι όταν παντρεύτηκαν για πρώτη φορά. Ξεκίνησαν μια σοβαρή σχέση αφότου η Τακαΐτσι έχασε την έδρα της στις εκλογές της κάτω βουλής του 2003 και ο Γιαμαμότο προσέλαβε τον μικρότερο αδελφό της ως γραμματέα του.

Ενώ η Τακαΐτσι είναι γνωστή ως σκληροπυρηνική συντηρητική, ο Γιαμαμότο θεωρείται ότι έχει ήπιες τάσεις. Οι πολιτικές τους διαφορές κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκλογής του LDP το 2012, όταν ο Γιαμαμότο υποστήριξε τον πρώην πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα, ενώ η Τακαΐτσι υποστήριξε τον Σίνζο Άμπε, ο οποίος κέρδισε την εκλογή και επέστρεψε στην εξουσία.

Η αντιπαλότητα μεταξύ τους φέρεται να έγινε τόσο έντονη που το ζευγάρι σταμάτησε να μιλάει για τα πολιτικά και για την κούρσα την ηγεσία στο σπίτι. Όταν ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους το 2017, εξέδωσαν κοινή δήλωση επικαλούμενη «διαφορές στις πολιτικές απόψεις».

Ο Γιαμαμότο έθεσε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος στις εκλογές της κάτω βουλής τον περασμένο Οκτώβριο αλλά έχασε. Μετά από αυτό, υπέστη εγκεφαλικό. Επίσης, ο Γιαμαμότο αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη πέρυσι. «Ανησυχεί για την υγεία μου, οπότε θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν θα πιέσει τον εαυτό της πολύ», είπε.

Ο Γιαμαμότο γεννήθηκε στη Σαμπέ, στην επαρχία Φουκούι, τον Ιούλιο του 1952. Ο πατέρας του ήταν δήμαρχος της πόλης. Έχει τρία παιδιά με την πρώην σύζυγό του. Ο μεγαλύτερος γιος του, Κεν Γιαμαμότο, είναι μέλος της Νομαρχιακής Συνέλευσης Φουκούι.

Με πληροφορίες από AFP, Japan Times, Japan Today

 
