Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν προχωρούν σε απολύσεις στη φιλανθρωπική τους οργάνωση

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιβεβαίωσαν ότι η φιλανθρωπική τους οργάνωση, Archewell Philanthropies, προχωρά σε περικοπές προσωπικού στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιάρθρωσης.

Το ζευγάρι απάντησε τη Δευτέρα σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο οργανισμός «οδεύει προς κλείσιμο», διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές συνδέονται με τη μετάβαση σε νέο λειτουργικό μοντέλο. Όπως ανέφερε εκπρόσωπός τους, η υιοθέτηση νέου μοντέλου καθιστά αναπόφευκτες ορισμένες απολύσεις, κυρίως σε θέσεις χαμηλότερης διοικητικής βαθμίδας. «Δεν θα επεκταθούμε σε ζητήματα προσωπικού, πέρα από το ότι ήταν τιμή μας να συνεργαστούμε με ανθρώπους που επιδεικνύουν αφοσίωση και προσφορά», σημείωσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν ότι, έπειτα από πέντε χρόνια λειτουργίας, το Archewell Foundation μετονομάζεται σε Archewell Philanthropies. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του οργανισμού, η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση των φιλανθρωπικών δράσεων της οικογένειας σε παγκόσμιο επίπεδο, με μεγαλύτερη ευελιξία και αντίκτυπο.

Όπως τονίζεται, το νέο σχήμα επιτρέπει στον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες τους με βάση τις ίδιες αξίες και συνεργασίες, ενισχύοντας την παρουσία τους σε ανθρωπιστικά και κοινωνικά ζητήματα.

Στο παρελθόν, το Archewell έχει χρηματοδοτήσει μια σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων δωρεές ύψους 500.000 δολαρίων για την υποστήριξη τραυματισμένων παιδιών στη Γάζα και την Ουκρανία.