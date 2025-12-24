Ερντογάν για τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ: «Δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά θόρυβος τενεκέ»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην τριμερή σύνοδο Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι οι συμφωνίες που συνάπτονται «δεν δεσμεύουν την Τουρκία ούτε αλλάζουν την πολιτική της».

Μιλώντας στη διευρυμένη συνεδρίαση προέδρων επαρχιακών οργανώσεων του κυβερνώντος κόμματος στην Άγκυρα, ο Ερντογάν είπε πως οι πρωτοβουλίες των τριών χωρών «δεν έχουν ουσιαστικό βάρος», χρησιμοποιώντας την έκφραση «ότι κάνουν άδειο θόρυβο, σαν τον τενεκέ».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ερντογάν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, δηλώνοντας ότι «εκείνοι που έχουν στα χέρια τους το αίμα δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων δεν μπορούν να εμφανίζονται ως ηθικοί συνομιλητές». Τόνισε ότι, παρά την κατάπαυση πυρός που έχει ανακοινωθεί, η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δραματική, με την Άγκυρα να αυξάνει τη βοήθεια προς τους Παλαιστινίους τους επόμενους μήνες.

Ερντογάν: Οι θέσεις για το Κυπριακό

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε επίσης τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει την καταπάτηση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων» και ότι «ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο ούτε στο Αιγαίο θα δεχτεί τετελεσμένα».

Παράλληλα, ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να στραφεί και κατά της εσωτερικής αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική στον αρχηγό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Οζγκούρ Εζέλ, με αφορμή τις επαφές του στις Βρυξέλλες. Όπως είπε, «είναι μάταιο να περιμένει κανείς σοβαρή διπλωματία από κάποιον που δεν γνωρίζει ούτε στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς».

Στην ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην τραγωδία με την πτώση αεροσκάφους που μετέφερε λιβυκή στρατιωτική αντιπροσωπεία, εκφράζοντας συλλυπητήρια στον λαό της Λιβύης και ανακοινώνοντας ότι έχει ξεκινήσει πλήρης έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Τέλος, ο Ερντογάν έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τον νέο κατώτατο μισθό, ο οποίος -όπως υπενθύμισε- διαμορφώνεται στις 28.075 τουρκικές λίρες για το 2026, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του «θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα σε εργαζόμενους και εργοδότες».

Με πληροφορίες από Milliyet