ΗΠΑ: Ο Τραμπ στέλνει 350 μελη της Εθνοφρουράς στη Νέα Ορλεάνη

Η κυβέρνηση Τραμπ αναπτύσσει 350 μέλη της Εθνοφρουράς στη Νέα Ορλεάνη ενόψει της Πρωτοχρονιάς, προχωρώντας σε ακόμη μία ομοσπονδιακή ανάπτυξη δυνάμεων στην πόλη.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε την Τρίτη ότι τα μέλη της Εθνοφρουράς, όπως και σε άλλες αναπτύξεις σε μεγάλες πόλεις, θα έχουν ως αποστολή την υποστήριξη των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο Πάρνελ πρόσθεσε ότι τα στρατεύματα της Εθνοφρουράς θα παραμείνουν αναπτυγμένα έως τον Φεβρουάριο.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, Ρεπουμπλικανός, επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, για τον συντονισμό της ανάπτυξης και προέβλεψε ότι η παρουσία της Εθνοφρουράς θα έχει θετικό αντίκτυπο.

«Θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε ακόμη περισσότερο τη βία εδώ στην πόλη της Νέας Ορλεάνης και αλλού σε ολόκληρη τη Λουιζιάνα», δήλωσε ο Λάντρι σε εμφάνισή του στην εκπομπή The Will Cain Show στο Fox News. «Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δύο».

Today I am announcing 350 National Guard troops will be deployed to New Orleans.



These citizen soldiers will help ensure safety during the busiest season in the city.



Governor Jeff Landry

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς είναι αδικαιολόγητη και θα μπορούσε να προκαλέσει φόβο στην κοινότητα, επισημαίνοντας ότι η Νέα Ορλεάνη έχει στην πραγματικότητα καταγράψει μείωση στα ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας.

Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στην πόλη, η οποία διοικείται από Δημοκρατικούς, έρχεται τη στιγμή που πράκτορες της συνοριοφυλακής πραγματοποιούν επιχείρηση καταστολής της μετανάστευσης από τις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, οι πράκτορες έχουν συλλάβει αρκετές εκατοντάδες άτομα κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες μιας επιχείρησης που αναμένεται να διαρκέσει μήνες και έχει στόχο τις 5.000 συλλήψεις.

Τον Σεπτέμβριο, ο Λάντρι είχε ζητήσει από τον Τραμπ να στείλει 1.000 ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενα στρατεύματα σε πόλεις της Λουιζιάνα, επικαλούμενος ανησυχίες για την εγκληματικότητα. Ο Λάντρι έχει επαινέσει τον Τραμπ και για την αποστολή στρατευμάτων σε άλλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Ουάσινγκτον και του Μέμφις στο Τενεσί.

Ο πρόεδρος έχει επίσης δείξει ιδιαίτερη εκτίμηση προς τον Λάντρι. Την Κυριακή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι διορίζει τον κυβερνήτη ειδικό απεσταλμένο του στη Γροιλανδία, τη στρατηγικής σημασίας, εκτεταμένη και ημιαυτόνομη περιοχή της Δανίας, την οποία ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται να αποκτήσουν.

Η Νέα Ορλεάνη βρισκόταν σε τροχιά, για μεγάλο μέρος του έτους, να καταγράψει τον χαμηλότερο αριθμό δολοφονιών των τελευταίων δεκαετιών, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της αστυνομίας της πόλης. Έως την 1η Νοεμβρίου του 2025 είχαν καταγραφεί 97 ανθρωποκτονίες, συμπεριλαμβανομένων 14 ατόμων που σκοτώθηκαν την Πρωτοχρονιά κατά τη διάρκεια επίθεσης με φορτηγό στην οδό Μπούρμπον.

Σύμφωνα με στοιχεία της πόλης, πέρυσι καταγράφηκαν 124 ανθρωποκτονίες και το 2023 συνολικά 193. Οι ένοπλες ληστείες, οι βαριές σωματικές βλάβες, οι αρπαγές οχημάτων, οι πυροβολισμοί και τα εγκλήματα κατά της περιουσίας έχουν επίσης παρουσιάσει πτωτική τάση.

Η Νέα Ορλεάνη δεν είναι άγνωστη στην παρουσία μελών της Εθνοφρουράς. Τον Ιανουάριο, 100 μέλη της Εθνοφρουράς στάλθηκαν στην πόλη για να συνδράμουν στα μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση με φορτηγό την Πρωτοχρονιά. Μέλη της Εθνοφρουράς ήταν επίσης παρόντα σε μεγάλα γεγονότα της πόλης μέσα στη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων του Super Bowl και του Mardi Gras.

Με πληροφορίες από Guardian