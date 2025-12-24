ΔΙΕΘΝΗ
Ιταλία: Έκρυψαν σχεδόν μισό τόνο κοκαΐνης αξίας €70 εκατ. σε σακιά φιστικιών

Η κοκαΐνη βρέθηκε στο λιμάνι στην Καλαβρία και προερχόταν από τη Λατινική Αμερική

The LiFO team
«Πάνω από 435 κιλά» κοκαΐνης υψηλής καθαρότητας αξίας στη μαύρη αγορά «άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ» κατασχέθηκαν στο λιμάνι Τζόια Τάουρο, στη νότια Ιταλία, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική συνοριακή αστυνομία (GDF).

Η αστυνομία χαρακτήρισε «αποφασιστικής και καθοριστικής σημασίας» τη συμμετοχή μονάδων με εκπαιδευμένους σκύλους σε αυτήν την επιχείρηση, καθώς οι σκύλοι εντόπισαν «ανωμαλίες» στο φορτίο αυτό.

Από τη Λατινική Αμερική στην Καλαβρία η κοκαΐνη

Η κοκαΐνη η οποία βρέθηκε στο λιμάνι στην Καλαβρία, βρισκόταν κρυμμένη σε φορτίο περίπου 1.000 σακιών φιστικιών το οποίο προερχόταν από τη Λατινική Αμερική και προοριζόταν για την Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με ανακοίνωση της GDF.

Η κατάσχεση αυτή καταφέρει «σκληρό πλήγμα» στα έσοδα των κυκλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος που κρύβονται πίσω από το λαθρεμπόριο αυτό ναρκωτικών, σημείωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή της η συνοριακή αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι στη διάρκεια της φετινής χρονιάς «πάνω από 5 τόνοι» ναρκωτικών «συνολικής αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ» κατασχέθηκαν στο Τζόια Τάουρο.

